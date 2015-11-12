الأمم المتحدة تدعو للإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة

"كوبيش" حذّر من تدهور الوضع المالي والاقتصادي للبلاد

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، اليوم (الثلاثاء)؛ إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة بالكفاءة.



وأشار "كوبيش" بعد لقائه بالرئيس ميشال عون، في بيان أوردته "رويترز"؛ إلى أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.



وحذّر المنسق الخاص للأمم المتحدة من أن الوضع المالي والاقتصادي حرج، والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته.



وأغلقت المصارف والمدارس في لبنان أبوابها اليوم مع بداية موجة اضطرابات جديدة، بينما يواجه الساسة صعوبات للاتفاق على حكومة جديدة تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامَي 1975 و1990.