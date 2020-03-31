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"الأعمال السعودي الأمريكي" ينوه بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد

أكد أن الإصلاحات بالمملكة زادت فرص مشاركتها في القوى العاملة إلى 35 ٪

نوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي.

وتفصيلاً، أشار روزفلت في تصريح بمناسبة شهر المرأة الذي يصادف شهر مارس الحالي إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة حتى وصلت نسبتها إلى 35 ٪.

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي شهر المرأة الاقتصاد السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأعمال السعودي الأمريكي" ينوه بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد
سبق

نوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي.

وتفصيلاً، أشار روزفلت في تصريح بمناسبة شهر المرأة الذي يصادف شهر مارس الحالي إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة حتى وصلت نسبتها إلى 35 ٪.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:03 AM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
05:22 AM

"الأعمال السعودي الأمريكي" ينوه بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد

أكد أن الإصلاحات بالمملكة زادت فرص مشاركتها في القوى العاملة إلى 35 ٪

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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نوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي.

وتفصيلاً، أشار روزفلت في تصريح بمناسبة شهر المرأة الذي يصادف شهر مارس الحالي إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة حتى وصلت نسبتها إلى 35 ٪.

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