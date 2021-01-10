النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلا تراخيص وتفتقر لوسائل السلامة.. إغلاق 15 استراحة بـ "عمرة مكة"

"قدح": تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واستمرار الجولات الرقابية

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 15 استراحة مخالفة، ضمن نطاقها الإشرافي لعدم وجود ترخيص وافتقارها إلى وسائل السلامة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح؛ أن الفِرَق الرقابية الميدانية قامت بجولة على عددٍ من الاستراحات الموجودة في المنطقة للكشف على التراخيص، حيث أسفرت الجولة عن إغلاق 15 استراحة ومنتجعاً عشوائياً غير مرخصة، إضافةً إلى افتقارها إلى وسائل السلامة والاشتراطات البلدية، مبيناً أنه تم إغلاقها فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "قدح" استمرار الجولات الرقابيّة على جميع الاستراحات التي تقع في نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلا تراخيص وتفتقر لوسائل السلامة.. إغلاق 15 استراحة بـ "عمرة مكة"
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 15 استراحة مخالفة، ضمن نطاقها الإشرافي لعدم وجود ترخيص وافتقارها إلى وسائل السلامة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح؛ أن الفِرَق الرقابية الميدانية قامت بجولة على عددٍ من الاستراحات الموجودة في المنطقة للكشف على التراخيص، حيث أسفرت الجولة عن إغلاق 15 استراحة ومنتجعاً عشوائياً غير مرخصة، إضافةً إلى افتقارها إلى وسائل السلامة والاشتراطات البلدية، مبيناً أنه تم إغلاقها فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "قدح" استمرار الجولات الرقابيّة على جميع الاستراحات التي تقع في نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
12:05 PM

بلا تراخيص وتفتقر لوسائل السلامة.. إغلاق 15 استراحة بـ "عمرة مكة"

"قدح": تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واستمرار الجولات الرقابية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
576

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 15 استراحة مخالفة، ضمن نطاقها الإشرافي لعدم وجود ترخيص وافتقارها إلى وسائل السلامة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح؛ أن الفِرَق الرقابية الميدانية قامت بجولة على عددٍ من الاستراحات الموجودة في المنطقة للكشف على التراخيص، حيث أسفرت الجولة عن إغلاق 15 استراحة ومنتجعاً عشوائياً غير مرخصة، إضافةً إلى افتقارها إلى وسائل السلامة والاشتراطات البلدية، مبيناً أنه تم إغلاقها فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "قدح" استمرار الجولات الرقابيّة على جميع الاستراحات التي تقع في نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,262
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,710

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة