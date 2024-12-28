النصر يتمسك بـ " الخيبري " لمدة 3 أعوام جديدة
أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء رسمياً عن تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول عبدالله الخيبري، لمدة 3 أعوام، مقابل 6 ملايين ريال كراتب سنوي.
جاء ذلك من خلال إعلان المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل.
النصر
النصر يتمسك بـ " الخيبري " لمدة 3 أعوام جديدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-28
أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء رسمياً عن تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول عبدالله الخيبري، لمدة 3 أعوام، مقابل 6 ملايين ريال كراتب سنوي.
جاء ذلك من خلال إعلان المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل.
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:12 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:42 PM
النصر يتمسك بـ " الخيبري " لمدة 3 أعوام جديدة
أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء رسمياً عن تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول عبدالله الخيبري، لمدة 3 أعوام، مقابل 6 ملايين ريال كراتب سنوي.
جاء ذلك من خلال إعلان المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل.