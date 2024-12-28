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النصر يتمسك بـ " الخيبري " لمدة 3 أعوام جديدة

أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء رسمياً عن تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول عبدالله الخيبري، لمدة 3 أعوام، مقابل 6 ملايين ريال كراتب سنوي.

جاء ذلك من خلال إعلان المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يتمسك بـ " الخيبري " لمدة 3 أعوام جديدة
سبق

أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء رسمياً عن تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول عبدالله الخيبري، لمدة 3 أعوام، مقابل 6 ملايين ريال كراتب سنوي.

جاء ذلك من خلال إعلان المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:12 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:42 PM

النصر يتمسك بـ " الخيبري " لمدة 3 أعوام جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء رسمياً عن تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول عبدالله الخيبري، لمدة 3 أعوام، مقابل 6 ملايين ريال كراتب سنوي.

جاء ذلك من خلال إعلان المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل.

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142 مليون ..

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