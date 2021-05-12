النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة ومنسوبي وزارته بحلول عيد الفطر المبارك

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه واسم منسوبي وزارة الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مقامه الكريم وعلى وطننا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الحكيمة.

ورفع الأمير عبدالله بن بندر برقية مماثلة لسمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.

وبتلك المناسبة، تلقى منسوبو وزارة الحرس الوطني رسالة نصية من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والآتي نصها: "يسرني تهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى أن يعيده علينا وعليكم وعلى وطننا الحبيب بكل خير. أخوكم عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة ومنسوبي وزارته بحلول عيد الفطر المبارك
سبق

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه واسم منسوبي وزارة الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مقامه الكريم وعلى وطننا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الحكيمة.

ورفع الأمير عبدالله بن بندر برقية مماثلة لسمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.

وبتلك المناسبة، تلقى منسوبو وزارة الحرس الوطني رسالة نصية من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والآتي نصها: "يسرني تهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى أن يعيده علينا وعليكم وعلى وطننا الحبيب بكل خير. أخوكم عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
10:34 PM

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة ومنسوبي وزارته بحلول عيد الفطر المبارك

A A A
متعب البقمي - الرياض
0
548

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه واسم منسوبي وزارة الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مقامه الكريم وعلى وطننا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الحكيمة.

ورفع الأمير عبدالله بن بندر برقية مماثلة لسمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.

وبتلك المناسبة، تلقى منسوبو وزارة الحرس الوطني رسالة نصية من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والآتي نصها: "يسرني تهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى أن يعيده علينا وعليكم وعلى وطننا الحبيب بكل خير. أخوكم عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,757
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,514
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,025

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة