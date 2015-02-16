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بطائرة خاصة .. النصر يغادر إلى حفر الباطن

في افتتاح "جولة التأسيس"

غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم بطائرة خاصة إلى حفر الباطن تأهباً لمواجهة الباطن غداً ضمن مواجهات جولة "يوم التأسيس " الجولة 21 من منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين غداً الخميس.

ميدانياً اختتم فريق النصر اليوم الأربعاء تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الباطن عصر الغد في حفر الباطن.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو على تمارين لياقية متنوعة وتمارين تكتيكية ثم أجرى المدير الفني مناورة على منتصف الملعب في ختام التدريبات.

ويفتقد نادي النصر في مواجهة الباطن غداً لخدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب الطرد الذي تعرض لها بالجولة الماضية ضد الاتحاد.

ولم يستقر الأرجنتيني ميجيل روسو بعد على بديل البرازيلي أندرسون تاليسكا، حيث يفاضل بين الأوروغواياني جوناثان رودريجيز وسامي النجعي لتعويض غياب النجم البرازيلي الموقوف عن لقاء الباطن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بطائرة خاصة .. النصر يغادر إلى حفر الباطن
سبق

غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم بطائرة خاصة إلى حفر الباطن تأهباً لمواجهة الباطن غداً ضمن مواجهات جولة "يوم التأسيس " الجولة 21 من منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين غداً الخميس.

ميدانياً اختتم فريق النصر اليوم الأربعاء تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الباطن عصر الغد في حفر الباطن.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو على تمارين لياقية متنوعة وتمارين تكتيكية ثم أجرى المدير الفني مناورة على منتصف الملعب في ختام التدريبات.

ويفتقد نادي النصر في مواجهة الباطن غداً لخدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب الطرد الذي تعرض لها بالجولة الماضية ضد الاتحاد.

ولم يستقر الأرجنتيني ميجيل روسو بعد على بديل البرازيلي أندرسون تاليسكا، حيث يفاضل بين الأوروغواياني جوناثان رودريجيز وسامي النجعي لتعويض غياب النجم البرازيلي الموقوف عن لقاء الباطن.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
08:19 PM

بطائرة خاصة .. النصر يغادر إلى حفر الباطن

في افتتاح "جولة التأسيس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم بطائرة خاصة إلى حفر الباطن تأهباً لمواجهة الباطن غداً ضمن مواجهات جولة "يوم التأسيس " الجولة 21 من منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين غداً الخميس.

ميدانياً اختتم فريق النصر اليوم الأربعاء تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الباطن عصر الغد في حفر الباطن.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو على تمارين لياقية متنوعة وتمارين تكتيكية ثم أجرى المدير الفني مناورة على منتصف الملعب في ختام التدريبات.

ويفتقد نادي النصر في مواجهة الباطن غداً لخدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب الطرد الذي تعرض لها بالجولة الماضية ضد الاتحاد.

ولم يستقر الأرجنتيني ميجيل روسو بعد على بديل البرازيلي أندرسون تاليسكا، حيث يفاضل بين الأوروغواياني جوناثان رودريجيز وسامي النجعي لتعويض غياب النجم البرازيلي الموقوف عن لقاء الباطن.

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