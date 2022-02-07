رئيس الأركان يستعرض مع قائد القوة البحرية العراقية سبل التعاون

ناقش خلال لقائه بالرياض مستجدات الأوضاع في المنطقة

‬التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة الأركان اليوم، قائد القوة البحرية العراقية الفريق البحري الركن أحمد بن جاسم الزايد.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائية، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، فيما حضره من الجانب العراقي نائب قائد القوة البحرية العراقية اللواء البحري الركن عبدالواحد كاظم الخزاعي، وعدد من كبار ضباط القوات البحرية العراقية.