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"الصحة" توضح مستجدات لقاح "أسترازينيكا" وتؤكد: اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن تعليق لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات؛ للتأكد من مأمونيتها، وهذا إجراء احتياطي ومؤقت، ويتم مع اللقاحات الأخرى.

‏وقال في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر": "نطمئنكم بأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته".

وأضاف:‏ "نؤكد أن اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توضح مستجدات لقاح "أسترازينيكا" وتؤكد: اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن تعليق لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات؛ للتأكد من مأمونيتها، وهذا إجراء احتياطي ومؤقت، ويتم مع اللقاحات الأخرى.

‏وقال في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر": "نطمئنكم بأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته".

وأضاف:‏ "نؤكد أن اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة".

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
06:49 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
09:41 PM

"الصحة" توضح مستجدات لقاح "أسترازينيكا" وتؤكد: اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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3,430

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن تعليق لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات؛ للتأكد من مأمونيتها، وهذا إجراء احتياطي ومؤقت، ويتم مع اللقاحات الأخرى.

‏وقال في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر": "نطمئنكم بأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته".

وأضاف:‏ "نؤكد أن اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة".

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