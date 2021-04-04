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"البنك الأهلي السعودي" يوصي بتوزيع 3.5 مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 3.5 مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020م.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (الذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

والخميس الماضي، أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي"، وانطلق رسمياً بتاريخ 1 أبريل 2021م.

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين في العمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل، ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد دون أن يواجهوا أيّ اختلافٍ في خدماتهم المصرفية، وفي حالة طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو كان هناك أي إجراءات يجب على العملاء القيام بها، فسيتواصل معهم البنك مسبقاً وسيتاح لهم الوقت الكافي لإتمام أيّ إجراءات لازمة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"البنك الأهلي السعودي" يوصي بتوزيع 3.5 مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
سبق

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 3.5 مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020م.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (الذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

والخميس الماضي، أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي"، وانطلق رسمياً بتاريخ 1 أبريل 2021م.

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين في العمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل، ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد دون أن يواجهوا أيّ اختلافٍ في خدماتهم المصرفية، وفي حالة طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو كان هناك أي إجراءات يجب على العملاء القيام بها، فسيتواصل معهم البنك مسبقاً وسيتاح لهم الوقت الكافي لإتمام أيّ إجراءات لازمة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
10:48 AM

"البنك الأهلي السعودي" يوصي بتوزيع 3.5 مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 3.5 مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020م.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (الذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

والخميس الماضي، أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي"، وانطلق رسمياً بتاريخ 1 أبريل 2021م.

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين في العمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل، ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد دون أن يواجهوا أيّ اختلافٍ في خدماتهم المصرفية، وفي حالة طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو كان هناك أي إجراءات يجب على العملاء القيام بها، فسيتواصل معهم البنك مسبقاً وسيتاح لهم الوقت الكافي لإتمام أيّ إجراءات لازمة.

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