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الموارد البشرية تشترط تحصين العاملين في مكاتب الاستقدام للعمالة المنزلية المؤقتة

ابتداءً من شوال.. أو وجود نتيجة فحص "PCR" سلبية كل 7 أيام على نفقة المكتب

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميمًا لجميع مكاتب الاستقدام يقضي باشتراط تحصين جميع العاملين في مكاتب وشركات الاستقدام التي تمارس نشاط تأجير العمالة المنزلية لتقديم خدمات العمالة المنزلية المؤقتة ابتداءً من 1 شوال 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية كل (7) أيام على نفقة المكتب للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.

وتأتي هذه الخطوة نظرًا لمستجدات الجائحة محليًا وإقليميًا، وحرصًا من حكومة المملكة على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، ومنع أي تفشٍّ لفيروس كورونا (كوفيد 19) في الأنشطة التي يصعب تحقيق التباعد الجسدي فيها والتي قد تكون مصدرًا محتملاً لانتشار عدوى الفيروس.

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الموارد البشرية تشترط تحصين العاملين في مكاتب الاستقدام للعمالة المنزلية المؤقتة
سبق

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميمًا لجميع مكاتب الاستقدام يقضي باشتراط تحصين جميع العاملين في مكاتب وشركات الاستقدام التي تمارس نشاط تأجير العمالة المنزلية لتقديم خدمات العمالة المنزلية المؤقتة ابتداءً من 1 شوال 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية كل (7) أيام على نفقة المكتب للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.

وتأتي هذه الخطوة نظرًا لمستجدات الجائحة محليًا وإقليميًا، وحرصًا من حكومة المملكة على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، ومنع أي تفشٍّ لفيروس كورونا (كوفيد 19) في الأنشطة التي يصعب تحقيق التباعد الجسدي فيها والتي قد تكون مصدرًا محتملاً لانتشار عدوى الفيروس.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
04:29 PM

الموارد البشرية تشترط تحصين العاملين في مكاتب الاستقدام للعمالة المنزلية المؤقتة

ابتداءً من شوال.. أو وجود نتيجة فحص "PCR" سلبية كل 7 أيام على نفقة المكتب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميمًا لجميع مكاتب الاستقدام يقضي باشتراط تحصين جميع العاملين في مكاتب وشركات الاستقدام التي تمارس نشاط تأجير العمالة المنزلية لتقديم خدمات العمالة المنزلية المؤقتة ابتداءً من 1 شوال 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية كل (7) أيام على نفقة المكتب للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.

وتأتي هذه الخطوة نظرًا لمستجدات الجائحة محليًا وإقليميًا، وحرصًا من حكومة المملكة على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، ومنع أي تفشٍّ لفيروس كورونا (كوفيد 19) في الأنشطة التي يصعب تحقيق التباعد الجسدي فيها والتي قد تكون مصدرًا محتملاً لانتشار عدوى الفيروس.

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