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تعليم القصيم وعنيزة وإدارات التعليم الأخرى تعلِّق الدراسة يوم غد

بسبب ظروف الطقس وموجة الغبار

علقت إدارة تعليم القصيم، وإدارة تعليم عنيزة، وجميع إدارات التعليم الأخرى، الدراسة يوم غد بسبب موجة الغبار الشديدة التي تشهدها المنطقة منذ صباح اليوم.

وذكرت إدارة تعليم القصيم أنه "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية على القصيم المؤثرة على البيئة المدرسية، وحرصًا على سلامة الجميع، وجَّه المدير العام بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء 2 رجب 1441هـ في جميع مدارس الإدارة العامة في تعليم القصيم".

من جانبها، قالت إدارة تعليم عنيزة: "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية على المنطقة، والآثار المترتبة على ذلك، وحرصًا على سلامة الجميع، وجودة البيئة المدرسية المناسبة، وجَّه مدير تعليم عنيزة بتعليق الدراسة يوم غد الأربعاء 2 رجب 1441هـ في جميع مدارس الإدارة. حفظ الله الجميع".

وذكرت "تعليم الرس" أنه "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية، والآثار المترتبة على ذلك، وحرصًا على سلامة الجميع، وجودة البيئة المدرسية، وجَّه مدير تعليم الرس بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء ١٤٤١/ ٠٧/ ٠٢ في جميع مدارس تعليم الرس وقطاع ضرية ودخنة".

القصيم وزارة التعليم تعليم القصيم تعليم عنيزة تعليق الدراسة موجة الغبار الغبار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم القصيم وعنيزة وإدارات التعليم الأخرى تعلِّق الدراسة يوم غد
سبق

علقت إدارة تعليم القصيم، وإدارة تعليم عنيزة، وجميع إدارات التعليم الأخرى، الدراسة يوم غد بسبب موجة الغبار الشديدة التي تشهدها المنطقة منذ صباح اليوم.

وذكرت إدارة تعليم القصيم أنه "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية على القصيم المؤثرة على البيئة المدرسية، وحرصًا على سلامة الجميع، وجَّه المدير العام بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء 2 رجب 1441هـ في جميع مدارس الإدارة العامة في تعليم القصيم".

من جانبها، قالت إدارة تعليم عنيزة: "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية على المنطقة، والآثار المترتبة على ذلك، وحرصًا على سلامة الجميع، وجودة البيئة المدرسية المناسبة، وجَّه مدير تعليم عنيزة بتعليق الدراسة يوم غد الأربعاء 2 رجب 1441هـ في جميع مدارس الإدارة. حفظ الله الجميع".

وذكرت "تعليم الرس" أنه "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية، والآثار المترتبة على ذلك، وحرصًا على سلامة الجميع، وجودة البيئة المدرسية، وجَّه مدير تعليم الرس بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء ١٤٤١/ ٠٧/ ٠٢ في جميع مدارس تعليم الرس وقطاع ضرية ودخنة".

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
09:13 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:26 PM

تعليم القصيم وعنيزة وإدارات التعليم الأخرى تعلِّق الدراسة يوم غد

بسبب ظروف الطقس وموجة الغبار

A A A
بدر العتيبي - القصيم
0
5,730

علقت إدارة تعليم القصيم، وإدارة تعليم عنيزة، وجميع إدارات التعليم الأخرى، الدراسة يوم غد بسبب موجة الغبار الشديدة التي تشهدها المنطقة منذ صباح اليوم.

وذكرت إدارة تعليم القصيم أنه "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية على القصيم المؤثرة على البيئة المدرسية، وحرصًا على سلامة الجميع، وجَّه المدير العام بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء 2 رجب 1441هـ في جميع مدارس الإدارة العامة في تعليم القصيم".

من جانبها، قالت إدارة تعليم عنيزة: "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية على المنطقة، والآثار المترتبة على ذلك، وحرصًا على سلامة الجميع، وجودة البيئة المدرسية المناسبة، وجَّه مدير تعليم عنيزة بتعليق الدراسة يوم غد الأربعاء 2 رجب 1441هـ في جميع مدارس الإدارة. حفظ الله الجميع".

وذكرت "تعليم الرس" أنه "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية، والآثار المترتبة على ذلك، وحرصًا على سلامة الجميع، وجودة البيئة المدرسية، وجَّه مدير تعليم الرس بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء ١٤٤١/ ٠٧/ ٠٢ في جميع مدارس تعليم الرس وقطاع ضرية ودخنة".

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