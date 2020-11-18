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ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد

الأولى سجلت 1757 إصابة جديدة و35294 في الأخرى

سجّلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و165 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11153، وإجمالي الوفيات إلى 99026.

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إن البلاد سجّلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و685 وفاة، بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699، وفقاً لبيانات الوزارة.

فيروس كورونا الجديد

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ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد
سبق

سجّلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و165 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11153، وإجمالي الوفيات إلى 99026.

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إن البلاد سجّلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و685 وفاة، بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699، وفقاً لبيانات الوزارة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:00 AM

ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد

الأولى سجلت 1757 إصابة جديدة و35294 في الأخرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و165 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11153، وإجمالي الوفيات إلى 99026.

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إن البلاد سجّلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و685 وفاة، بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699، وفقاً لبيانات الوزارة.

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