نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 993 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار 3 مخالفات لعدد من المنشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية. وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

نجران.. إغلاق منشأة ومخالفة 3 لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-01 نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 993 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار 3 مخالفات لعدد من المنشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية.



وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 09:19 PM

نجران.. إغلاق منشأة ومخالفة 3 لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية شددت الأمانة على استمرار الرقابة للتأكد من تطبيق الاشتراطات





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نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 993 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار 3 مخالفات لعدد من المنشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية.



وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.