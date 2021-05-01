النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجران.. إغلاق منشأة ومخالفة 3 لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

شددت الأمانة على استمرار الرقابة للتأكد من تطبيق الاشتراطات

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 993 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار 3 مخالفات لعدد من المنشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

نجران أمانة نجران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نجران.. إغلاق منشأة ومخالفة 3 لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 993 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار 3 مخالفات لعدد من المنشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
09:19 PM

نجران.. إغلاق منشأة ومخالفة 3 لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

شددت الأمانة على استمرار الرقابة للتأكد من تطبيق الاشتراطات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
250

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 993 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار 3 مخالفات لعدد من المنشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة