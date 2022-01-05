أمانة جدة تغلق 18 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية

بعد تنفيذ 6 آلاف جولة رقابية شملت البلديات الفرعية والمرتبطة

نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 6.008 جولات رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 41 مخالفة، وإغلاق 18 منشأة مخالفة.

وأشارت إلى تنوع تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.