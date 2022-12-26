بالصور.. ميدان فروسية الجبيل يقيم حفل سباقه الثالث للموسم الحالي ١٤٤٣هـ

على مضمار الميدان بالجبيل الصناعية

أقام ميدان فروسية الجبيل، سباقه الثالث والتصفيات التمهيدية لأبطال الميادين للموسم الحالي ١٤٤٣هـ بدعم من نادي سباقات الخيل؛ وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكوّن السباق من خمسة أشواط، مسافة كل شوط 1600 متر جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص للجياد التي ربحت (1- 3)؛ حيث فاز بالمركز الأول الجواد "يهدف" لإسطبل إسحاق التركماني، وفي الشوط الثاني المخصص إنتاج محلي حصن وأفراس (سنتان)؛ فاز بالمركز الأول الجواد "الحنف" لإسطبل عبدالله الدوسري.

وجاءت نتائج الشوط الثالث المخصص، مفتوح حصن وأفراس الخيل العربية الأصيلة أبطال الميادين التمهيدية، وفاز بالمركز الأول الجواد "أيهم عذبة" لإسطبل خالد الحوشان، وفي الشوط الرابع "مفتوح حصن" وأفراس +٣، فاز بالمركز الأول الحصان "سايد" لإسطبل حمد محمد المري.

وفي شوط الكأس الشوط الخامس، المخصص إنتاج محلي 3 سنوات أفراس أبطال الميادين التمهيدية؛ فاز فيه بالمركز الأول الفرس "عفف" لإسطبل محمد الطويل.