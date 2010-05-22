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"الخشت": 200 مليون دولار تكلفة تطوير مستشفيات قصر العيني بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية

يتضمن إعادة تجديد شامل وحوكمة وخدمات طبية على أعلى مستوى

أوضح رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، أن عملية تطوير مستشفيات قصر العيني تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية قرض مشروع التطوير بقيمة 120 مليون دولار من قِبل الجانب السعودي ممثلاً في الصندوق السعودي للتنمية، ومبلغ 80 مليون دولار من الجانب المصري.

وقال الدكتور الخشت في تصريح له اليوم إن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بدأ يخرج من حيز التصميم الورقي إلى حيز التنفيذ الفعلي بعد المرور بفترات من الإجراءات والمحادثات مع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع في العام الماضي على عقد مدير مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني مع شركة "HILL" العالمية بعد موافقة الجانبَيْن السعودي والمصري.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تولت مع الجانبَيْن السعودي والمصري متابعة الانتهاء من جميع الإجراءات حتى وصل المشروع إلى خطواته النهائية للتنفيذ لاختيار استشاري المشروع. مبينًا أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تجديد شامل وحوكمة لمستشفيات قصر العيني، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى .

الصندوق السعودي للتنمية مستشفيات قصر العيني مصر القاهرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخشت": 200 مليون دولار تكلفة تطوير مستشفيات قصر العيني بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية
سبق

أوضح رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، أن عملية تطوير مستشفيات قصر العيني تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية قرض مشروع التطوير بقيمة 120 مليون دولار من قِبل الجانب السعودي ممثلاً في الصندوق السعودي للتنمية، ومبلغ 80 مليون دولار من الجانب المصري.

وقال الدكتور الخشت في تصريح له اليوم إن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بدأ يخرج من حيز التصميم الورقي إلى حيز التنفيذ الفعلي بعد المرور بفترات من الإجراءات والمحادثات مع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع في العام الماضي على عقد مدير مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني مع شركة "HILL" العالمية بعد موافقة الجانبَيْن السعودي والمصري.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تولت مع الجانبَيْن السعودي والمصري متابعة الانتهاء من جميع الإجراءات حتى وصل المشروع إلى خطواته النهائية للتنفيذ لاختيار استشاري المشروع. مبينًا أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تجديد شامل وحوكمة لمستشفيات قصر العيني، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى .

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
10:50 PM

"الخشت": 200 مليون دولار تكلفة تطوير مستشفيات قصر العيني بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية

يتضمن إعادة تجديد شامل وحوكمة وخدمات طبية على أعلى مستوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أوضح رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، أن عملية تطوير مستشفيات قصر العيني تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية قرض مشروع التطوير بقيمة 120 مليون دولار من قِبل الجانب السعودي ممثلاً في الصندوق السعودي للتنمية، ومبلغ 80 مليون دولار من الجانب المصري.

وقال الدكتور الخشت في تصريح له اليوم إن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بدأ يخرج من حيز التصميم الورقي إلى حيز التنفيذ الفعلي بعد المرور بفترات من الإجراءات والمحادثات مع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع في العام الماضي على عقد مدير مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني مع شركة "HILL" العالمية بعد موافقة الجانبَيْن السعودي والمصري.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تولت مع الجانبَيْن السعودي والمصري متابعة الانتهاء من جميع الإجراءات حتى وصل المشروع إلى خطواته النهائية للتنفيذ لاختيار استشاري المشروع. مبينًا أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تجديد شامل وحوكمة لمستشفيات قصر العيني، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى .

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