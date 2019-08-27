النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخضر الناشئين يختتم تدريباته في الرياض ويستعد للمغادرة إلى سلوفينيا

تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عاماً في وقت مبكر من صباح يوم غدٍ السبت إلى سلوفينيا، لاستكمال المعسكر الإعدادي والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره، ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات سلوفينيا والبوسنة والهرسك.

على الصعيد الميداني، أدى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة في الرياض، أجروا خلالها تمارين استشفائية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

المنتخب السعودي كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أخضر الناشئين يختتم تدريباته في الرياض ويستعد للمغادرة إلى سلوفينيا
سبق

تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عاماً في وقت مبكر من صباح يوم غدٍ السبت إلى سلوفينيا، لاستكمال المعسكر الإعدادي والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره، ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات سلوفينيا والبوسنة والهرسك.

على الصعيد الميداني، أدى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة في الرياض، أجروا خلالها تمارين استشفائية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
10:25 PM

أخضر الناشئين يختتم تدريباته في الرياض ويستعد للمغادرة إلى سلوفينيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
18

تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عاماً في وقت مبكر من صباح يوم غدٍ السبت إلى سلوفينيا، لاستكمال المعسكر الإعدادي والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره، ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات سلوفينيا والبوسنة والهرسك.

على الصعيد الميداني، أدى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة في الرياض، أجروا خلالها تمارين استشفائية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,094
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,460
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,719
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,597

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة