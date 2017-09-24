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مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ ٩١

الفعاليات تضمنت زيارة المرضى المنوّمين والموظفين المكلّفين

احتفى مستشفى شرق جدة باليوم الوطني السعودي ٩١، ممثلاً بقسم الخدمة الاجتماعية، التوعية الصحية، التغذية، تجربة المريض، التواصل الداخلي، والمتطوعين، بمشاركة مجتمعية من جمعية زمزم، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى بزيارة المرضى المنوّمين.

وقام الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الزهراني؛ نائب المدير التنفيذي للمستشفى، يرافقه عددٌ من مسؤولي المستشفى بزيارة المرضى المنوّمين بأقسام الأطفال، الجراحة، الباطنة، الطوارئ، النساء والولادة، بتقديم الهدايا ومشاركتهم أفراح الوطن المعطاء وترسيخ المفاهيم الوطنية لدى الأطفال المنوّمين.

وعبّر العاملون بالمستشفى كافة عن مشاعرهم تجاه الوطن، حيث رفع مسؤولو الإدارة ومنتسبو مستشفى شرق جدة، خلال الاحتفال، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأفراد الشعب السعودي كافة، وجنودنا الأبطال في الحد الجنوبي؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

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مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ ٩١
سبق

احتفى مستشفى شرق جدة باليوم الوطني السعودي ٩١، ممثلاً بقسم الخدمة الاجتماعية، التوعية الصحية، التغذية، تجربة المريض، التواصل الداخلي، والمتطوعين، بمشاركة مجتمعية من جمعية زمزم، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى بزيارة المرضى المنوّمين.

وقام الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الزهراني؛ نائب المدير التنفيذي للمستشفى، يرافقه عددٌ من مسؤولي المستشفى بزيارة المرضى المنوّمين بأقسام الأطفال، الجراحة، الباطنة، الطوارئ، النساء والولادة، بتقديم الهدايا ومشاركتهم أفراح الوطن المعطاء وترسيخ المفاهيم الوطنية لدى الأطفال المنوّمين.

وعبّر العاملون بالمستشفى كافة عن مشاعرهم تجاه الوطن، حيث رفع مسؤولو الإدارة ومنتسبو مستشفى شرق جدة، خلال الاحتفال، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأفراد الشعب السعودي كافة، وجنودنا الأبطال في الحد الجنوبي؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:36 PM

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ ٩١

الفعاليات تضمنت زيارة المرضى المنوّمين والموظفين المكلّفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفى مستشفى شرق جدة باليوم الوطني السعودي ٩١، ممثلاً بقسم الخدمة الاجتماعية، التوعية الصحية، التغذية، تجربة المريض، التواصل الداخلي، والمتطوعين، بمشاركة مجتمعية من جمعية زمزم، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى بزيارة المرضى المنوّمين.

وقام الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الزهراني؛ نائب المدير التنفيذي للمستشفى، يرافقه عددٌ من مسؤولي المستشفى بزيارة المرضى المنوّمين بأقسام الأطفال، الجراحة، الباطنة، الطوارئ، النساء والولادة، بتقديم الهدايا ومشاركتهم أفراح الوطن المعطاء وترسيخ المفاهيم الوطنية لدى الأطفال المنوّمين.

وعبّر العاملون بالمستشفى كافة عن مشاعرهم تجاه الوطن، حيث رفع مسؤولو الإدارة ومنتسبو مستشفى شرق جدة، خلال الاحتفال، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأفراد الشعب السعودي كافة، وجنودنا الأبطال في الحد الجنوبي؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

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