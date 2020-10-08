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الكويت.. الحكم بسجن الفنان خالد الملا عامين بتهمة "الإساءة للقضاء"

تم وقف نفاذ الحكم بكفالة مالية مع التعهد عليه "بحسن السيرة والسلوك"

قضت محكمة الاستئناف بالكويت اليوم، بالسجن عامين للفنان خالد الملا بتهمة " الإساءة للقضاء ".

وقررت المحكمة وقف نفاذ الحكم بكفالة مالية بقيمة ألف دينار مع أخذ التعهد عليه " بحسن السيرة والسلوك " لمدة عامين.

ووفقاً لتقارير كويتية، كانت وزارة الإعلام أوقفت أحد البرامج التلفزيونية العام الماضي إثر قيام خالد الملا بغناء أغنية ذات طابع سياسي تعرض فيها للقضاء بالإساءة، إلا أنه أنكر التهمة الموجهة له، مؤكداً أنه لم يقصد القضاء الكويتي في أغنيته وأنه يكن كل الاحترام لرجال القضاء.

الكويت

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الكويت.. الحكم بسجن الفنان خالد الملا عامين بتهمة "الإساءة للقضاء"
سبق

قضت محكمة الاستئناف بالكويت اليوم، بالسجن عامين للفنان خالد الملا بتهمة " الإساءة للقضاء ".

وقررت المحكمة وقف نفاذ الحكم بكفالة مالية بقيمة ألف دينار مع أخذ التعهد عليه " بحسن السيرة والسلوك " لمدة عامين.

ووفقاً لتقارير كويتية، كانت وزارة الإعلام أوقفت أحد البرامج التلفزيونية العام الماضي إثر قيام خالد الملا بغناء أغنية ذات طابع سياسي تعرض فيها للقضاء بالإساءة، إلا أنه أنكر التهمة الموجهة له، مؤكداً أنه لم يقصد القضاء الكويتي في أغنيته وأنه يكن كل الاحترام لرجال القضاء.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
11:23 PM

الكويت.. الحكم بسجن الفنان خالد الملا عامين بتهمة "الإساءة للقضاء"

تم وقف نفاذ الحكم بكفالة مالية مع التعهد عليه "بحسن السيرة والسلوك"

A A A
خالد علي - الرياض
0
529

قضت محكمة الاستئناف بالكويت اليوم، بالسجن عامين للفنان خالد الملا بتهمة " الإساءة للقضاء ".

وقررت المحكمة وقف نفاذ الحكم بكفالة مالية بقيمة ألف دينار مع أخذ التعهد عليه " بحسن السيرة والسلوك " لمدة عامين.

ووفقاً لتقارير كويتية، كانت وزارة الإعلام أوقفت أحد البرامج التلفزيونية العام الماضي إثر قيام خالد الملا بغناء أغنية ذات طابع سياسي تعرض فيها للقضاء بالإساءة، إلا أنه أنكر التهمة الموجهة له، مؤكداً أنه لم يقصد القضاء الكويتي في أغنيته وأنه يكن كل الاحترام لرجال القضاء.

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