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"روحاني" يعترف بضعف أنظمة الدفاع الجوي الإيراني والتسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية

قال: إنها مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إسقاط الجيش للطائرة الأوكرانية "مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر". واعترف "روحاني بنقاط ضعف في أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، وقال إنه ستتم معالجتها للحيلولة دون تكرار ما حصل.

وأكد الرئيس الإيراني أنه ستتم ملاحقة المتورطين في هذا الحادث قانونيًّا، وسنعلن عن النتائج لأسر الضحايا.

وزعم "روحاني" أن إسقاط الطائرة جاء ضمن ظروف التهديدات الأميركية تسبب "خطأ بشري" بكارثة كبيرة ومقتل عشرات الأبرياء.

فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

حسن روحاني الدفاع الجوي الإيراني تحطم طائرة أوكرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"روحاني" يعترف بضعف أنظمة الدفاع الجوي الإيراني والتسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية
سبق

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إسقاط الجيش للطائرة الأوكرانية "مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر". واعترف "روحاني بنقاط ضعف في أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، وقال إنه ستتم معالجتها للحيلولة دون تكرار ما حصل.

وأكد الرئيس الإيراني أنه ستتم ملاحقة المتورطين في هذا الحادث قانونيًّا، وسنعلن عن النتائج لأسر الضحايا.

وزعم "روحاني" أن إسقاط الطائرة جاء ضمن ظروف التهديدات الأميركية تسبب "خطأ بشري" بكارثة كبيرة ومقتل عشرات الأبرياء.

فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
10:43 AM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:24 AM

"روحاني" يعترف بضعف أنظمة الدفاع الجوي الإيراني والتسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية

قال: إنها مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
14,963

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إسقاط الجيش للطائرة الأوكرانية "مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر". واعترف "روحاني بنقاط ضعف في أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، وقال إنه ستتم معالجتها للحيلولة دون تكرار ما حصل.

وأكد الرئيس الإيراني أنه ستتم ملاحقة المتورطين في هذا الحادث قانونيًّا، وسنعلن عن النتائج لأسر الضحايا.

وزعم "روحاني" أن إسقاط الطائرة جاء ضمن ظروف التهديدات الأميركية تسبب "خطأ بشري" بكارثة كبيرة ومقتل عشرات الأبرياء.

فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

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