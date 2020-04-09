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شاهد.. "الغامدي" يطمئنّ على العائدين من الخارج وفحصهم من كورونا

إنفاذًا لتوجيهات القيادة بعودة المواطنين

قام الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، بالاطمئنان على سلامة أول دفعة للمواطنين القادمين من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقرّ إقامة المواطنين في دار الضيافة بمحافظة الخبر؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة لتسهيل عودة الراغبين لأرض الوطن من خارج المملكة، وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه لدى وصولهم إلى المنطقة.

واطلع الغامدي خلال زيارته على الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للضيوف، والعمل المشترك بين التجمع الصحي الأول بالشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في مستشفى الملك فهد الجامعي المشرفة على فحوصات الدفعة الأولى في دار الضيافة؛ للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الأطلاع على سير العمل والتأكد من توفر كافة الإمكانات.

ووجّهت وزارة الصحة إدارة دار الضيافة إلى توفير كافة الخدمات للنزلاء؛ حيث اعتمدت إدارة الدار برنامجاً يومياً للتواصل مع النزلاء من الجانب الاجتماعي والنفسي، وتوعيتهم عبر الشاشات الداخلية في دار الضيافة، ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية، مؤكدة أنه يمكن للنزلاء التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفياً، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج دار الضيافة في أي وقت وفق الأنظمة والتعليمات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الغامدي" يطمئنّ على العائدين من الخارج وفحصهم من كورونا
سبق

قام الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، بالاطمئنان على سلامة أول دفعة للمواطنين القادمين من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقرّ إقامة المواطنين في دار الضيافة بمحافظة الخبر؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة لتسهيل عودة الراغبين لأرض الوطن من خارج المملكة، وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه لدى وصولهم إلى المنطقة.

واطلع الغامدي خلال زيارته على الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للضيوف، والعمل المشترك بين التجمع الصحي الأول بالشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في مستشفى الملك فهد الجامعي المشرفة على فحوصات الدفعة الأولى في دار الضيافة؛ للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الأطلاع على سير العمل والتأكد من توفر كافة الإمكانات.

ووجّهت وزارة الصحة إدارة دار الضيافة إلى توفير كافة الخدمات للنزلاء؛ حيث اعتمدت إدارة الدار برنامجاً يومياً للتواصل مع النزلاء من الجانب الاجتماعي والنفسي، وتوعيتهم عبر الشاشات الداخلية في دار الضيافة، ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية، مؤكدة أنه يمكن للنزلاء التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفياً، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج دار الضيافة في أي وقت وفق الأنظمة والتعليمات.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:07 PM

شاهد.. "الغامدي" يطمئنّ على العائدين من الخارج وفحصهم من كورونا

إنفاذًا لتوجيهات القيادة بعودة المواطنين

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عبدالله السالم - الدمام
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قام الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، بالاطمئنان على سلامة أول دفعة للمواطنين القادمين من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقرّ إقامة المواطنين في دار الضيافة بمحافظة الخبر؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة لتسهيل عودة الراغبين لأرض الوطن من خارج المملكة، وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه لدى وصولهم إلى المنطقة.

واطلع الغامدي خلال زيارته على الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للضيوف، والعمل المشترك بين التجمع الصحي الأول بالشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في مستشفى الملك فهد الجامعي المشرفة على فحوصات الدفعة الأولى في دار الضيافة؛ للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الأطلاع على سير العمل والتأكد من توفر كافة الإمكانات.

ووجّهت وزارة الصحة إدارة دار الضيافة إلى توفير كافة الخدمات للنزلاء؛ حيث اعتمدت إدارة الدار برنامجاً يومياً للتواصل مع النزلاء من الجانب الاجتماعي والنفسي، وتوعيتهم عبر الشاشات الداخلية في دار الضيافة، ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية، مؤكدة أنه يمكن للنزلاء التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفياً، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج دار الضيافة في أي وقت وفق الأنظمة والتعليمات.

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