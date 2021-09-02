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السودان تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي

أكدت وقوفها في خندقٍ واحد مع السعودية ضد كل تهديد لأمنها وسيادتها

أعربت جمهورية السودان عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.

ووصفت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم الأمر بأنه تصعيد خطير وعمل عدائي يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين ويعد جريمة حرب مشينة.

وقالت: إن مواصلة ھذه الأعمال الإرھابية الآثمة بين الحين والآخر يُؤكد جلياً الخطر الذي تُمثله هذه الميليشيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار تحديھا السافر للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في هذا الصدد وقوف السودان حكومةً وشعباً في خندقٍ واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها، وتجدد تأييدها ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السودان تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي
سبق

أعربت جمهورية السودان عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.

ووصفت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم الأمر بأنه تصعيد خطير وعمل عدائي يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين ويعد جريمة حرب مشينة.

وقالت: إن مواصلة ھذه الأعمال الإرھابية الآثمة بين الحين والآخر يُؤكد جلياً الخطر الذي تُمثله هذه الميليشيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار تحديھا السافر للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في هذا الصدد وقوف السودان حكومةً وشعباً في خندقٍ واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها، وتجدد تأييدها ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
10:23 PM

السودان تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي

أكدت وقوفها في خندقٍ واحد مع السعودية ضد كل تهديد لأمنها وسيادتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أعربت جمهورية السودان عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.

ووصفت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم الأمر بأنه تصعيد خطير وعمل عدائي يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين ويعد جريمة حرب مشينة.

وقالت: إن مواصلة ھذه الأعمال الإرھابية الآثمة بين الحين والآخر يُؤكد جلياً الخطر الذي تُمثله هذه الميليشيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار تحديھا السافر للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في هذا الصدد وقوف السودان حكومةً وشعباً في خندقٍ واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها، وتجدد تأييدها ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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