وبعد معاينة الحالة، اتضح أن سبب الوفاة هو انفجار علبة إشعال النار، وتم تسليم ملف القضية لمركز شرطة طويق.

واستقبلت طوارئ مستشفى الملك سلمان، الحالتين، حيث تم تقديم العلاج اللازم للمصابين، ونقل المتوفى لثلاجة الأموات.

وباشرت فرقة من دوريات الأمن بمنطقة الرياض الحالة في حي طويق غرب الرياض.

توفي شخص من الجنسية السورية، وأصيب اثنان من أصدقائه؛ إثر انفجار علبة إشعال النار في مقر سكنهم.

مصرع سوري بسبب انفجار علبة إشعال النار بسكنه في "طويق الرياض" ذياب الشمري سبق 2020-02-12 توفي شخص من الجنسية السورية، وأصيب اثنان من أصدقائه؛ إثر انفجار علبة إشعال النار في مقر سكنهم. وباشرت فرقة من دوريات الأمن بمنطقة الرياض الحالة في حي طويق غرب الرياض. واستقبلت طوارئ مستشفى الملك سلمان، الحالتين، حيث تم تقديم العلاج اللازم للمصابين، ونقل المتوفى لثلاجة الأموات. وبعد معاينة الحالة، اتضح أن سبب الوفاة هو انفجار علبة إشعال النار، وتم تسليم ملف القضية لمركز شرطة طويق.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 05:15 PM

مصرع سوري بسبب انفجار علبة إشعال النار بسكنه في "طويق الرياض" الحادث أسفر عن إصابة صديقيه ونقلهما إلى المستشفى





A A A





6 مشاركة

توفي شخص من الجنسية السورية، وأصيب اثنان من أصدقائه؛ إثر انفجار علبة إشعال النار في مقر سكنهم.

وباشرت فرقة من دوريات الأمن بمنطقة الرياض الحالة في حي طويق غرب الرياض.

واستقبلت طوارئ مستشفى الملك سلمان، الحالتين، حيث تم تقديم العلاج اللازم للمصابين، ونقل المتوفى لثلاجة الأموات.

وبعد معاينة الحالة، اتضح أن سبب الوفاة هو انفجار علبة إشعال النار، وتم تسليم ملف القضية لمركز شرطة طويق.