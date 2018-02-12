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مصرع سوري بسبب انفجار علبة إشعال النار بسكنه في "طويق الرياض"

الحادث أسفر عن إصابة صديقيه ونقلهما إلى المستشفى

توفي شخص من الجنسية السورية، وأصيب اثنان من أصدقائه؛ إثر انفجار علبة إشعال النار في مقر سكنهم.

وباشرت فرقة من دوريات الأمن بمنطقة الرياض الحالة في حي طويق غرب الرياض.

واستقبلت طوارئ مستشفى الملك سلمان، الحالتين، حيث تم تقديم العلاج اللازم للمصابين، ونقل المتوفى لثلاجة الأموات.

وبعد معاينة الحالة، اتضح أن سبب الوفاة هو انفجار علبة إشعال النار، وتم تسليم ملف القضية لمركز شرطة طويق.

دوريات الأمن بمنطقة الرياض حي طويق انفجار علبة إشعال النار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع سوري بسبب انفجار علبة إشعال النار بسكنه في "طويق الرياض"
سبق

توفي شخص من الجنسية السورية، وأصيب اثنان من أصدقائه؛ إثر انفجار علبة إشعال النار في مقر سكنهم.

وباشرت فرقة من دوريات الأمن بمنطقة الرياض الحالة في حي طويق غرب الرياض.

واستقبلت طوارئ مستشفى الملك سلمان، الحالتين، حيث تم تقديم العلاج اللازم للمصابين، ونقل المتوفى لثلاجة الأموات.

وبعد معاينة الحالة، اتضح أن سبب الوفاة هو انفجار علبة إشعال النار، وتم تسليم ملف القضية لمركز شرطة طويق.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
05:15 PM

مصرع سوري بسبب انفجار علبة إشعال النار بسكنه في "طويق الرياض"

الحادث أسفر عن إصابة صديقيه ونقلهما إلى المستشفى

A A A
ذياب الشمري - الرياض
5
4,147

توفي شخص من الجنسية السورية، وأصيب اثنان من أصدقائه؛ إثر انفجار علبة إشعال النار في مقر سكنهم.

وباشرت فرقة من دوريات الأمن بمنطقة الرياض الحالة في حي طويق غرب الرياض.

واستقبلت طوارئ مستشفى الملك سلمان، الحالتين، حيث تم تقديم العلاج اللازم للمصابين، ونقل المتوفى لثلاجة الأموات.

وبعد معاينة الحالة، اتضح أن سبب الوفاة هو انفجار علبة إشعال النار، وتم تسليم ملف القضية لمركز شرطة طويق.

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