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اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر

لشخص أجنبي دون تحديد جنسيته ولا متى دخل البلاد

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وبحسب ما ذكرته الـ"بي بي سي" فقد أشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن "دون ظهور أي أعراض مرضية".

ولم يتضح من البيان جنسية الحالة المصابة أو نوعها (رجل أم امرأة)، ومتى دخلت البلاد، والمنطقة التي تقطن فيها.

ونقلت السلطات الصحية في مصر المريض بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً مشيرة إلى أن حالة الشخص المصاب "مستقرة تمامًا" في الوقت الراهن.

فيروس كورونا الجديد مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

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اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر
سبق

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وبحسب ما ذكرته الـ"بي بي سي" فقد أشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن "دون ظهور أي أعراض مرضية".

ولم يتضح من البيان جنسية الحالة المصابة أو نوعها (رجل أم امرأة)، ومتى دخلت البلاد، والمنطقة التي تقطن فيها.

ونقلت السلطات الصحية في مصر المريض بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً مشيرة إلى أن حالة الشخص المصاب "مستقرة تمامًا" في الوقت الراهن.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
08:46 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
10:41 PM

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر

لشخص أجنبي دون تحديد جنسيته ولا متى دخل البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وبحسب ما ذكرته الـ"بي بي سي" فقد أشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن "دون ظهور أي أعراض مرضية".

ولم يتضح من البيان جنسية الحالة المصابة أو نوعها (رجل أم امرأة)، ومتى دخلت البلاد، والمنطقة التي تقطن فيها.

ونقلت السلطات الصحية في مصر المريض بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً مشيرة إلى أن حالة الشخص المصاب "مستقرة تمامًا" في الوقت الراهن.

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