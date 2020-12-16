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لماذا تُسارع أوروبا بترخيص لقاح فايزر- بيونتيك؟

بعد السعودية وأمريكا وبريطانيا

بعدما تم إقراره في السعودية وأمريكا وبريطانيا ودول أخرى؛ سارعت الهيئة الأوروبية للأدوية، بتقديم موعد التصريح باستخدام لقاح بيونتيك- فايزر، والبدء بالتطعيم قبل احتفالات الميلاد.. يأتي ذلك بعد ضغوط ألمانية؛ حيث أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل عن ارتياحها لإمكانية بدء التطعيم الأسبوع المقبل.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أعلنت الهيئة الأوروبية للرقابة على الأدوية في أمستردام أمس الثلاثاء (15 ديسمبر 2020)، أنها ستطرح تقريرها بشأن التصريح بلقاح كورونا من إنتاج شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري أي قبل ثمانية أيام من الموعد الذي كان مقررًا سلفًا.

تطعيمات جماعية في أوروبا قبل احتفالات الميلاد

وباتت موافقة الهيئة على اللقاح مؤكدة؛ وهو ما يمكن معه أن يتم السماح بتداوله قبل احتفالات الميلاد التي يمكن أن تسفر عن تزايد الإصابات.

وبعد ذلك يجب أن تعطي المفوضية الأوروبية موافقتها رسميًّا، وهو إجراء شكلي ويمكن أن يتم في غضون يوم واحد؛ ليصبح الطريق بذلك ممهدًا أمام إجراء تطعيمات جماعية مضادة لكورونا في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

الهيئة الأوروبية: لا تنازلات في معايير السلامة

وأكدت الهيئة أنه لن يكون هناك أي تنازلات في معايير السلامة، "وتضمن الموافقة على الطرح في السوق، أن لقاحات كوفيد-19 تستوفي نفس المعايير المرتفعة للاتحاد الأوروبي المطبقة على كل اللقاحات والأدوية".

ويأمل وزير الصحة الألماني ينس شبان في بداية قريبة لإعطاء التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وأعرب عن تفاؤله بأن يتم التصريح باللقاح في الثالث والعشرين من الشهر الجاري "وهذا خبر سار للاتحاد الأوروبي". وأوضح الوزير الألماني أنه يهدف من ذلك إلى البدء في إعطاء التطعيمات في ألمانيا قبل رأس السنة.

مراجعة أوروبية منذ أسابيع

وفي الوقت الذي صدر فيه تصريح طارئ بتداول اللقاح في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا؛ فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر صدور ضوء أخضر من الهيئة الأوروبية للأدوية. وتعكف الهيئة منذ أسابيع على مراجعة البيانات العلمية المقدمة من الشركتين عن التجارب السريرية لهذا اللقاح.

أسبوع مبكرًا

من جانبها، قالت إيمر كوكه، مديرة الهيئة: "نعمل على مدار الساعة تقريبًا لإصدار تصريح لأول لقاح مضاد لكوفيد-19". وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن عملية المراجعة ستتم بحلول التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري على أقصى تقدير؛ غير أنها أعلنت اليوم عن تبكير هذا الموعد بمقدار ثمانية أيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا تُسارع أوروبا بترخيص لقاح فايزر- بيونتيك؟
سبق

بعدما تم إقراره في السعودية وأمريكا وبريطانيا ودول أخرى؛ سارعت الهيئة الأوروبية للأدوية، بتقديم موعد التصريح باستخدام لقاح بيونتيك- فايزر، والبدء بالتطعيم قبل احتفالات الميلاد.. يأتي ذلك بعد ضغوط ألمانية؛ حيث أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل عن ارتياحها لإمكانية بدء التطعيم الأسبوع المقبل.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أعلنت الهيئة الأوروبية للرقابة على الأدوية في أمستردام أمس الثلاثاء (15 ديسمبر 2020)، أنها ستطرح تقريرها بشأن التصريح بلقاح كورونا من إنتاج شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري أي قبل ثمانية أيام من الموعد الذي كان مقررًا سلفًا.

تطعيمات جماعية في أوروبا قبل احتفالات الميلاد

وباتت موافقة الهيئة على اللقاح مؤكدة؛ وهو ما يمكن معه أن يتم السماح بتداوله قبل احتفالات الميلاد التي يمكن أن تسفر عن تزايد الإصابات.

وبعد ذلك يجب أن تعطي المفوضية الأوروبية موافقتها رسميًّا، وهو إجراء شكلي ويمكن أن يتم في غضون يوم واحد؛ ليصبح الطريق بذلك ممهدًا أمام إجراء تطعيمات جماعية مضادة لكورونا في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

الهيئة الأوروبية: لا تنازلات في معايير السلامة

وأكدت الهيئة أنه لن يكون هناك أي تنازلات في معايير السلامة، "وتضمن الموافقة على الطرح في السوق، أن لقاحات كوفيد-19 تستوفي نفس المعايير المرتفعة للاتحاد الأوروبي المطبقة على كل اللقاحات والأدوية".

ويأمل وزير الصحة الألماني ينس شبان في بداية قريبة لإعطاء التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وأعرب عن تفاؤله بأن يتم التصريح باللقاح في الثالث والعشرين من الشهر الجاري "وهذا خبر سار للاتحاد الأوروبي". وأوضح الوزير الألماني أنه يهدف من ذلك إلى البدء في إعطاء التطعيمات في ألمانيا قبل رأس السنة.

مراجعة أوروبية منذ أسابيع

وفي الوقت الذي صدر فيه تصريح طارئ بتداول اللقاح في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا؛ فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر صدور ضوء أخضر من الهيئة الأوروبية للأدوية. وتعكف الهيئة منذ أسابيع على مراجعة البيانات العلمية المقدمة من الشركتين عن التجارب السريرية لهذا اللقاح.

أسبوع مبكرًا

من جانبها، قالت إيمر كوكه، مديرة الهيئة: "نعمل على مدار الساعة تقريبًا لإصدار تصريح لأول لقاح مضاد لكوفيد-19". وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن عملية المراجعة ستتم بحلول التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري على أقصى تقدير؛ غير أنها أعلنت اليوم عن تبكير هذا الموعد بمقدار ثمانية أيام.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
12:29 PM

لماذا تُسارع أوروبا بترخيص لقاح فايزر- بيونتيك؟

بعد السعودية وأمريكا وبريطانيا

A A A
أيمن حسن - الرياض
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بعدما تم إقراره في السعودية وأمريكا وبريطانيا ودول أخرى؛ سارعت الهيئة الأوروبية للأدوية، بتقديم موعد التصريح باستخدام لقاح بيونتيك- فايزر، والبدء بالتطعيم قبل احتفالات الميلاد.. يأتي ذلك بعد ضغوط ألمانية؛ حيث أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل عن ارتياحها لإمكانية بدء التطعيم الأسبوع المقبل.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أعلنت الهيئة الأوروبية للرقابة على الأدوية في أمستردام أمس الثلاثاء (15 ديسمبر 2020)، أنها ستطرح تقريرها بشأن التصريح بلقاح كورونا من إنتاج شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري أي قبل ثمانية أيام من الموعد الذي كان مقررًا سلفًا.

تطعيمات جماعية في أوروبا قبل احتفالات الميلاد

وباتت موافقة الهيئة على اللقاح مؤكدة؛ وهو ما يمكن معه أن يتم السماح بتداوله قبل احتفالات الميلاد التي يمكن أن تسفر عن تزايد الإصابات.

وبعد ذلك يجب أن تعطي المفوضية الأوروبية موافقتها رسميًّا، وهو إجراء شكلي ويمكن أن يتم في غضون يوم واحد؛ ليصبح الطريق بذلك ممهدًا أمام إجراء تطعيمات جماعية مضادة لكورونا في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

الهيئة الأوروبية: لا تنازلات في معايير السلامة

وأكدت الهيئة أنه لن يكون هناك أي تنازلات في معايير السلامة، "وتضمن الموافقة على الطرح في السوق، أن لقاحات كوفيد-19 تستوفي نفس المعايير المرتفعة للاتحاد الأوروبي المطبقة على كل اللقاحات والأدوية".

ويأمل وزير الصحة الألماني ينس شبان في بداية قريبة لإعطاء التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وأعرب عن تفاؤله بأن يتم التصريح باللقاح في الثالث والعشرين من الشهر الجاري "وهذا خبر سار للاتحاد الأوروبي". وأوضح الوزير الألماني أنه يهدف من ذلك إلى البدء في إعطاء التطعيمات في ألمانيا قبل رأس السنة.

مراجعة أوروبية منذ أسابيع

وفي الوقت الذي صدر فيه تصريح طارئ بتداول اللقاح في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا؛ فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر صدور ضوء أخضر من الهيئة الأوروبية للأدوية. وتعكف الهيئة منذ أسابيع على مراجعة البيانات العلمية المقدمة من الشركتين عن التجارب السريرية لهذا اللقاح.

أسبوع مبكرًا

من جانبها، قالت إيمر كوكه، مديرة الهيئة: "نعمل على مدار الساعة تقريبًا لإصدار تصريح لأول لقاح مضاد لكوفيد-19". وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن عملية المراجعة ستتم بحلول التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري على أقصى تقدير؛ غير أنها أعلنت اليوم عن تبكير هذا الموعد بمقدار ثمانية أيام.

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