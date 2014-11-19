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فرع الموارد البشرية بالشرقية يدعم جهود الجمعية السعودية للإدارة الصحية

عبر توقيع مذكرة تفاهم لتحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات العملية

وقّعت الجمعية السعودية للإدارة الصحية، ممثلة بمكتبها بالدمام، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بينها وبين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور بندر الصاعدي: استشعاراً لمسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا الوطني وتحقيقاً لرؤية المملكة؛ حرصنا على توقيع هذه الشراكة والتي نتمنى أن تخدم المصلحة العامة.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات العملية بين الجهتين وتحقيق تعاون مشترك بين الطرفين لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين.

وذكر مدير الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام ثامر الدرعان أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين الحالات التي ترعاها الوزارة بالمنطقة الشرقية وتمكين القطاع غير الربحي بتشغيل الكوادر البشرية لديها.

وأكد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد أنه تم إبرام هذه الاتفاقية فيما يخدم المصلحة العامة، وذلك بتكليف عدد من الموظفين المسجلين بالإدارة تحت هذا البرنامج للمساهمة في دعم الجمعية لاسيما وأنها غير ربحية بالكوادر الوطنية وذلك وفق أحكام وشروط تم الاتفاق عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرع الموارد البشرية بالشرقية يدعم جهود الجمعية السعودية للإدارة الصحية
سبق

وقّعت الجمعية السعودية للإدارة الصحية، ممثلة بمكتبها بالدمام، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بينها وبين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور بندر الصاعدي: استشعاراً لمسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا الوطني وتحقيقاً لرؤية المملكة؛ حرصنا على توقيع هذه الشراكة والتي نتمنى أن تخدم المصلحة العامة.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات العملية بين الجهتين وتحقيق تعاون مشترك بين الطرفين لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين.

وذكر مدير الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام ثامر الدرعان أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين الحالات التي ترعاها الوزارة بالمنطقة الشرقية وتمكين القطاع غير الربحي بتشغيل الكوادر البشرية لديها.

وأكد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد أنه تم إبرام هذه الاتفاقية فيما يخدم المصلحة العامة، وذلك بتكليف عدد من الموظفين المسجلين بالإدارة تحت هذا البرنامج للمساهمة في دعم الجمعية لاسيما وأنها غير ربحية بالكوادر الوطنية وذلك وفق أحكام وشروط تم الاتفاق عليها.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
02:10 PM

فرع الموارد البشرية بالشرقية يدعم جهود الجمعية السعودية للإدارة الصحية

عبر توقيع مذكرة تفاهم لتحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات العملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقّعت الجمعية السعودية للإدارة الصحية، ممثلة بمكتبها بالدمام، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بينها وبين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور بندر الصاعدي: استشعاراً لمسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا الوطني وتحقيقاً لرؤية المملكة؛ حرصنا على توقيع هذه الشراكة والتي نتمنى أن تخدم المصلحة العامة.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات العملية بين الجهتين وتحقيق تعاون مشترك بين الطرفين لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين.

وذكر مدير الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام ثامر الدرعان أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين الحالات التي ترعاها الوزارة بالمنطقة الشرقية وتمكين القطاع غير الربحي بتشغيل الكوادر البشرية لديها.

وأكد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد أنه تم إبرام هذه الاتفاقية فيما يخدم المصلحة العامة، وذلك بتكليف عدد من الموظفين المسجلين بالإدارة تحت هذا البرنامج للمساهمة في دعم الجمعية لاسيما وأنها غير ربحية بالكوادر الوطنية وذلك وفق أحكام وشروط تم الاتفاق عليها.

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