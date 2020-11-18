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"محافظ العارضة": ذكرى البيعة مناسبة غالية على قلب كل مواطن

رفع محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، باسمه ونيابة عن مشايخ وأعيان وأهالي العارضة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة.

وقال "بن منيخر": "إن ذكرى البيعة مناسبة خالدة وغالية على قلب كل مواطن محب ومخلص لهذا الوطن الشامخ؛ مؤكدًا أن عهد خادم الحرمين الشريفين نقل المملكة نقلة نوعية في شتى المجالات، وعمل على تقوية مفاصل الدولة وضخ الدماء الجديدة في كل قطاعات الدولة؛ مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تطور ونهضة عمرانية وتجارية وصناعية وحربية، وما تحمله رؤية 2030 من خطط وبرامج ستجعل من المملكة نموذجًا فريدًا من نوعه في العالم».

ونوّه بما تعيشه المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تطور واستقرار وقفزات غير مسبوقة في جميع المجالات في الشأن المحلي؛ أسهمت في تفعيل قوانين الإصلاح الحكومي، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله داخل العمل الحكومي والخاص، وما أصدره من أوامر ملكية كريمة تلامس جميع احتياجات المواطن وتنمية الوطن.

ودعا "بن منيخر" الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وأمنه وأمانه، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود الوطن ويثبت أقدامهم، وأن يعيد علينا هذه الذكرى أعوامًا عديدة ومليكنا وولي عهده والوطن ومواطنيه في خير وراحة واستقرار.

محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ العارضة": ذكرى البيعة مناسبة غالية على قلب كل مواطن
سبق

رفع محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، باسمه ونيابة عن مشايخ وأعيان وأهالي العارضة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة.

وقال "بن منيخر": "إن ذكرى البيعة مناسبة خالدة وغالية على قلب كل مواطن محب ومخلص لهذا الوطن الشامخ؛ مؤكدًا أن عهد خادم الحرمين الشريفين نقل المملكة نقلة نوعية في شتى المجالات، وعمل على تقوية مفاصل الدولة وضخ الدماء الجديدة في كل قطاعات الدولة؛ مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تطور ونهضة عمرانية وتجارية وصناعية وحربية، وما تحمله رؤية 2030 من خطط وبرامج ستجعل من المملكة نموذجًا فريدًا من نوعه في العالم».

ونوّه بما تعيشه المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تطور واستقرار وقفزات غير مسبوقة في جميع المجالات في الشأن المحلي؛ أسهمت في تفعيل قوانين الإصلاح الحكومي، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله داخل العمل الحكومي والخاص، وما أصدره من أوامر ملكية كريمة تلامس جميع احتياجات المواطن وتنمية الوطن.

ودعا "بن منيخر" الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وأمنه وأمانه، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود الوطن ويثبت أقدامهم، وأن يعيد علينا هذه الذكرى أعوامًا عديدة ومليكنا وولي عهده والوطن ومواطنيه في خير وراحة واستقرار.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
01:24 PM

"محافظ العارضة": ذكرى البيعة مناسبة غالية على قلب كل مواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، باسمه ونيابة عن مشايخ وأعيان وأهالي العارضة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة.

وقال "بن منيخر": "إن ذكرى البيعة مناسبة خالدة وغالية على قلب كل مواطن محب ومخلص لهذا الوطن الشامخ؛ مؤكدًا أن عهد خادم الحرمين الشريفين نقل المملكة نقلة نوعية في شتى المجالات، وعمل على تقوية مفاصل الدولة وضخ الدماء الجديدة في كل قطاعات الدولة؛ مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تطور ونهضة عمرانية وتجارية وصناعية وحربية، وما تحمله رؤية 2030 من خطط وبرامج ستجعل من المملكة نموذجًا فريدًا من نوعه في العالم».

ونوّه بما تعيشه المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تطور واستقرار وقفزات غير مسبوقة في جميع المجالات في الشأن المحلي؛ أسهمت في تفعيل قوانين الإصلاح الحكومي، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله داخل العمل الحكومي والخاص، وما أصدره من أوامر ملكية كريمة تلامس جميع احتياجات المواطن وتنمية الوطن.

ودعا "بن منيخر" الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وأمنه وأمانه، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود الوطن ويثبت أقدامهم، وأن يعيد علينا هذه الذكرى أعوامًا عديدة ومليكنا وولي عهده والوطن ومواطنيه في خير وراحة واستقرار.

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