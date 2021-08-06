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تعيين "آل مشوط" مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات

أكد أنها حافز لبذل المزيد من العطاء لتطوير العمل

أصدر رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان قراراً يقضي بتعيين محمد بن ربيعان آل مشوط، مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات.

من جهته عبّر "آل مشوط" عن شكره وتقديره لرئيس بلدية بيشة على هذه الثقة، قائلًا: "إنها تعتبر حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء من خلال تطوير بيئة العمل والارتقاء بأفضل الخدمات البلدية والخدمية".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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تعيين "آل مشوط" مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات
سبق

أصدر رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان قراراً يقضي بتعيين محمد بن ربيعان آل مشوط، مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات.

من جهته عبّر "آل مشوط" عن شكره وتقديره لرئيس بلدية بيشة على هذه الثقة، قائلًا: "إنها تعتبر حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء من خلال تطوير بيئة العمل والارتقاء بأفضل الخدمات البلدية والخدمية".

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
08:51 PM

تعيين "آل مشوط" مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات

أكد أنها حافز لبذل المزيد من العطاء لتطوير العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أصدر رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان قراراً يقضي بتعيين محمد بن ربيعان آل مشوط، مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات.

من جهته عبّر "آل مشوط" عن شكره وتقديره لرئيس بلدية بيشة على هذه الثقة، قائلًا: "إنها تعتبر حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء من خلال تطوير بيئة العمل والارتقاء بأفضل الخدمات البلدية والخدمية".

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