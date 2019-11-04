نائب وزير الاتصالات: 22 ألف منزل متصل بالألياف الضوئية في جازان

كشف نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، عن أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركاءها في القطاع الخاص استطاعوا في منطقة جازان إيصال خدمات النطاق العريض في القرى والهجر عن طريق الشبكات اللاسلكية إلى أكثر من 25 ألف منزل، ونشر شبكة الألياف الضوئية للمناطق الحضرية، ووصل عدد المنازل المتصلة بالألياف الضوئية حوالي 22 ألف منزل. وأكد "العوهلي" استمرار جهود الوزارة في المنطقة لنشر خدمات النطاق العريض في القرى والهجر عن طريق الشبكات اللاسلكية للوصول إلى تغطية ما يفوق 90 ألف مسكن في 600 قرية وهجرة، يستفيد منها أكثر 600 ألف مواطن ومقيم، ونشر خدمات النطاق العريض في المناطق الحضرية عن طريق الألياف الضوئية للوصول إلى أكثر من 22 ألف منزل متصل بالألياف الضوئية بنهاية عام 2020. وبين أن تطوير البنية الرقمية يمثل توجهاً رئيساً، مشيراً إلى أن إستراتيجية الوزارة الخمسية 2019-2023 تتضمن ثلاثة محاور رئيسة تأتي تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة وتسريع التحول الرقمي في القطاعات على رأسها، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الداعية لتهيئة البيئة الحاضنة للتطور التقني، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي. جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنطقة جازان، للوقوف على سير العمل في خطط ومشروعات الوزارة الجاري تنفيذها في المنطقة، الهادفة إلى نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي بالقرى والهجر، وخدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية في المناطق الحضرية التي تأتي جميعها ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى تحقيق رؤية 2030 المتضمنة توفير بنية تحتية رقمية قوية في أرجاء المملكة، تسهم في الوصول إلى التحول الرقمي المنشود لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة. وأضاف المهندس العوهلي أن الوزارة تفخر بشراكتها مع مزودي خدمات الاتصالات والجهات العاملة في القطاع وبجهودهم في إرساء بنية رقمية قوية، مبيناً أن العمل بروح الفريق الواحد سيسهم في تسريع إيجاد بيئة حاضنة للابتكار الرقمي، وتحقيق نتائج عالمية في ذلك الشأن. يذكر أن وزارة الاتصالات عملت على تحسين سرعات الإنترنت المتنقل، حيث نجحت في مضاعفة السرعات من 9 ميغا بت/ث إلى 44 ميغا بت/ث، وتحرير المزيد من الطيف الترددي لخدمات الاتصالات العامة التي تجاوزت 1100 ميجاهرتز، فضلاً عن ربط الشبكات الرقمية وتوطين حركة الإنترنت بإنشاء مقسم الإنترنت الوطني الأول، الذي يستهدف ربط الشبكات الرقمية وتوطين حركة الانترنت، ورفع كفاءة الأداء، وجودة خدمات الإنترنت، ومواصلة الجهود لتعزيز تغطية المساكن في المناطق الحضرية بالمملكة بالألياف الضوئية، ساعيةً بذلك الوصول إلى 3,5 مليون منزل بنهاية 2020، وتوفير خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر الجيل الرابع إلى 555 ألف منزل في قرى وهجر مناطق المملكة.

نائب وزير الاتصالات: 22 ألف منزل متصل بالألياف الضوئية في جازان فهد كاملي سبق 2019-11-04 كشف نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، عن أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركاءها في القطاع الخاص استطاعوا في منطقة جازان إيصال خدمات النطاق العريض في القرى والهجر عن طريق الشبكات اللاسلكية إلى أكثر من 25 ألف منزل، ونشر شبكة الألياف الضوئية للمناطق الحضرية، ووصل عدد المنازل المتصلة بالألياف الضوئية حوالي 22 ألف منزل.



وأكد "العوهلي" استمرار جهود الوزارة في المنطقة لنشر خدمات النطاق العريض في القرى والهجر عن طريق الشبكات اللاسلكية للوصول إلى تغطية ما يفوق 90 ألف مسكن في 600 قرية وهجرة، يستفيد منها أكثر 600 ألف مواطن ومقيم، ونشر خدمات النطاق العريض في المناطق الحضرية عن طريق الألياف الضوئية للوصول إلى أكثر من 22 ألف منزل متصل بالألياف الضوئية بنهاية عام 2020.



وبين أن تطوير البنية الرقمية يمثل توجهاً رئيساً، مشيراً إلى أن إستراتيجية الوزارة الخمسية 2019-2023 تتضمن ثلاثة محاور رئيسة تأتي تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة وتسريع التحول الرقمي في القطاعات على رأسها، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الداعية لتهيئة البيئة الحاضنة للتطور التقني، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنطقة جازان، للوقوف على سير العمل في خطط ومشروعات الوزارة الجاري تنفيذها في المنطقة، الهادفة إلى نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي بالقرى والهجر، وخدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية في المناطق الحضرية التي تأتي جميعها ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى تحقيق رؤية 2030 المتضمنة توفير بنية تحتية رقمية قوية في أرجاء المملكة، تسهم في الوصول إلى التحول الرقمي المنشود لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة.



وأضاف المهندس العوهلي أن الوزارة تفخر بشراكتها مع مزودي خدمات الاتصالات والجهات العاملة في القطاع وبجهودهم في إرساء بنية رقمية قوية، مبيناً أن العمل بروح الفريق الواحد سيسهم في تسريع إيجاد بيئة حاضنة للابتكار الرقمي، وتحقيق نتائج عالمية في ذلك الشأن.



يذكر أن وزارة الاتصالات عملت على تحسين سرعات الإنترنت المتنقل، حيث نجحت في مضاعفة السرعات من 9 ميغا بت/ث إلى 44 ميغا بت/ث، وتحرير المزيد من الطيف الترددي لخدمات الاتصالات العامة التي تجاوزت 1100 ميجاهرتز، فضلاً عن ربط الشبكات الرقمية وتوطين حركة الإنترنت بإنشاء مقسم الإنترنت الوطني الأول، الذي يستهدف ربط الشبكات الرقمية وتوطين حركة الانترنت، ورفع كفاءة الأداء، وجودة خدمات الإنترنت، ومواصلة الجهود لتعزيز تغطية المساكن في المناطق الحضرية بالمملكة بالألياف الضوئية، ساعيةً بذلك الوصول إلى 3,5 مليون منزل بنهاية 2020، وتوفير خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر الجيل الرابع إلى 555 ألف منزل في قرى وهجر مناطق المملكة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 06:34 PM

نائب وزير الاتصالات: 22 ألف منزل متصل بالألياف الضوئية في جازان تماشياً مع توجهات القيادة الداعية لتهيئة البيئة الحاضنة للتطور التقني





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كشف نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، عن أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركاءها في القطاع الخاص استطاعوا في منطقة جازان إيصال خدمات النطاق العريض في القرى والهجر عن طريق الشبكات اللاسلكية إلى أكثر من 25 ألف منزل، ونشر شبكة الألياف الضوئية للمناطق الحضرية، ووصل عدد المنازل المتصلة بالألياف الضوئية حوالي 22 ألف منزل.



وأكد "العوهلي" استمرار جهود الوزارة في المنطقة لنشر خدمات النطاق العريض في القرى والهجر عن طريق الشبكات اللاسلكية للوصول إلى تغطية ما يفوق 90 ألف مسكن في 600 قرية وهجرة، يستفيد منها أكثر 600 ألف مواطن ومقيم، ونشر خدمات النطاق العريض في المناطق الحضرية عن طريق الألياف الضوئية للوصول إلى أكثر من 22 ألف منزل متصل بالألياف الضوئية بنهاية عام 2020.



وبين أن تطوير البنية الرقمية يمثل توجهاً رئيساً، مشيراً إلى أن إستراتيجية الوزارة الخمسية 2019-2023 تتضمن ثلاثة محاور رئيسة تأتي تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة وتسريع التحول الرقمي في القطاعات على رأسها، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الداعية لتهيئة البيئة الحاضنة للتطور التقني، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنطقة جازان، للوقوف على سير العمل في خطط ومشروعات الوزارة الجاري تنفيذها في المنطقة، الهادفة إلى نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي بالقرى والهجر، وخدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية في المناطق الحضرية التي تأتي جميعها ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى تحقيق رؤية 2030 المتضمنة توفير بنية تحتية رقمية قوية في أرجاء المملكة، تسهم في الوصول إلى التحول الرقمي المنشود لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة.



وأضاف المهندس العوهلي أن الوزارة تفخر بشراكتها مع مزودي خدمات الاتصالات والجهات العاملة في القطاع وبجهودهم في إرساء بنية رقمية قوية، مبيناً أن العمل بروح الفريق الواحد سيسهم في تسريع إيجاد بيئة حاضنة للابتكار الرقمي، وتحقيق نتائج عالمية في ذلك الشأن.



يذكر أن وزارة الاتصالات عملت على تحسين سرعات الإنترنت المتنقل، حيث نجحت في مضاعفة السرعات من 9 ميغا بت/ث إلى 44 ميغا بت/ث، وتحرير المزيد من الطيف الترددي لخدمات الاتصالات العامة التي تجاوزت 1100 ميجاهرتز، فضلاً عن ربط الشبكات الرقمية وتوطين حركة الإنترنت بإنشاء مقسم الإنترنت الوطني الأول، الذي يستهدف ربط الشبكات الرقمية وتوطين حركة الانترنت، ورفع كفاءة الأداء، وجودة خدمات الإنترنت، ومواصلة الجهود لتعزيز تغطية المساكن في المناطق الحضرية بالمملكة بالألياف الضوئية، ساعيةً بذلك الوصول إلى 3,5 مليون منزل بنهاية 2020، وتوفير خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر الجيل الرابع إلى 555 ألف منزل في قرى وهجر مناطق المملكة.