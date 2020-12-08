النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 193 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 246 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الخريجي" يقدّم العزاء في وفاة سفير المملكة بتشيلي

قام بزيارة ذوي الفقيد.. ونقل مواساة وزير الخارجية

قام نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، بزيارة لمنزل أسرة الفقيد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي.

وقدّم "الخريجي" العزاء والمواساة في وفاة السفير مانع بن سعد الخامسي.

ونقل خلال الزيارة تعازي ومواساة وزير الخارجية، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قد نعى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تشيلي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها نهاية الشهر الماضي : ينعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود -نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية في الرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة العربية السعودية في الخارج، السفير مانع بن سعد الخامسي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي.

يذكر أن "الخامسي" كان قد أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يناير الماضي، قبل أن يقدم في يوليو الماضي نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العامة للمراسم بوزارة الخارجية التشيلية مارتا شلهوب، سفيراً لدى جمهورية تشيلي.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، قدّم "الخامسي" أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية تشيلي "مفوضاً فوق العادة" إلى رئيس جمهورية تشيلي سبستيان بنييرا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخريجي" يقدّم العزاء في وفاة سفير المملكة بتشيلي
سبق

قام نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، بزيارة لمنزل أسرة الفقيد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي.

وقدّم "الخريجي" العزاء والمواساة في وفاة السفير مانع بن سعد الخامسي.

ونقل خلال الزيارة تعازي ومواساة وزير الخارجية، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قد نعى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تشيلي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها نهاية الشهر الماضي : ينعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود -نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية في الرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة العربية السعودية في الخارج، السفير مانع بن سعد الخامسي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي.

يذكر أن "الخامسي" كان قد أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يناير الماضي، قبل أن يقدم في يوليو الماضي نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العامة للمراسم بوزارة الخارجية التشيلية مارتا شلهوب، سفيراً لدى جمهورية تشيلي.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، قدّم "الخامسي" أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية تشيلي "مفوضاً فوق العادة" إلى رئيس جمهورية تشيلي سبستيان بنييرا.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
02:24 PM

"الخريجي" يقدّم العزاء في وفاة سفير المملكة بتشيلي

قام بزيارة ذوي الفقيد.. ونقل مواساة وزير الخارجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,577

قام نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، بزيارة لمنزل أسرة الفقيد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي.

وقدّم "الخريجي" العزاء والمواساة في وفاة السفير مانع بن سعد الخامسي.

ونقل خلال الزيارة تعازي ومواساة وزير الخارجية، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قد نعى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تشيلي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها نهاية الشهر الماضي : ينعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود -نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية في الرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة العربية السعودية في الخارج، السفير مانع بن سعد الخامسي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي.

يذكر أن "الخامسي" كان قد أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يناير الماضي، قبل أن يقدم في يوليو الماضي نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العامة للمراسم بوزارة الخارجية التشيلية مارتا شلهوب، سفيراً لدى جمهورية تشيلي.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، قدّم "الخامسي" أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية تشيلي "مفوضاً فوق العادة" إلى رئيس جمهورية تشيلي سبستيان بنييرا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,446
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,880

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة