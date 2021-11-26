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"السياحة" تطلق حملة "لنجعلها خضراء" في محمية روضة خريم الطبيعية

بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

أطلقت وزارة السياحة اليوم حملة "لنجعلها خضراء" في محمية روضة خريم الطبيعية شرق العاصمة الرياض، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.

وخصصت الوزارة ممثلةً في وكالة التفعيل السياحي بالمناطق، رحلة لمحمية روضة خريم الطبيعية، بحضور عدد من منسوبي الوزارة، إلى جانب أبرز شركاء وزارة السياحة الإستراتيجيين والمهتمين بالمجال البيئي والسياحي؛ حيث جرى في هذه الرحلة تخصيص عدد من الفعاليات المتنوعة، إضافة إلى مشاركة الحضور في عمليات التشجير ونثر البذور وزيادة البقعة الخضراء في المحمية.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تسعى فيه وزارة السياحة إلى تفعيل دور الشركاء الفعال لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، إضافة إلى التعاون الذي تم خلال المدة الماضية وما نتج عنه من اتفاقيات ومبادرات لتطوير القطاع السياحي في المملكة.

وتهدف إلى توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسّع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة.

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"السياحة" تطلق حملة "لنجعلها خضراء" في محمية روضة خريم الطبيعية
سبق

أطلقت وزارة السياحة اليوم حملة "لنجعلها خضراء" في محمية روضة خريم الطبيعية شرق العاصمة الرياض، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.

وخصصت الوزارة ممثلةً في وكالة التفعيل السياحي بالمناطق، رحلة لمحمية روضة خريم الطبيعية، بحضور عدد من منسوبي الوزارة، إلى جانب أبرز شركاء وزارة السياحة الإستراتيجيين والمهتمين بالمجال البيئي والسياحي؛ حيث جرى في هذه الرحلة تخصيص عدد من الفعاليات المتنوعة، إضافة إلى مشاركة الحضور في عمليات التشجير ونثر البذور وزيادة البقعة الخضراء في المحمية.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تسعى فيه وزارة السياحة إلى تفعيل دور الشركاء الفعال لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، إضافة إلى التعاون الذي تم خلال المدة الماضية وما نتج عنه من اتفاقيات ومبادرات لتطوير القطاع السياحي في المملكة.

وتهدف إلى توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسّع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
05:42 PM

"السياحة" تطلق حملة "لنجعلها خضراء" في محمية روضة خريم الطبيعية

بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة السياحة اليوم حملة "لنجعلها خضراء" في محمية روضة خريم الطبيعية شرق العاصمة الرياض، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.

وخصصت الوزارة ممثلةً في وكالة التفعيل السياحي بالمناطق، رحلة لمحمية روضة خريم الطبيعية، بحضور عدد من منسوبي الوزارة، إلى جانب أبرز شركاء وزارة السياحة الإستراتيجيين والمهتمين بالمجال البيئي والسياحي؛ حيث جرى في هذه الرحلة تخصيص عدد من الفعاليات المتنوعة، إضافة إلى مشاركة الحضور في عمليات التشجير ونثر البذور وزيادة البقعة الخضراء في المحمية.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تسعى فيه وزارة السياحة إلى تفعيل دور الشركاء الفعال لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، إضافة إلى التعاون الذي تم خلال المدة الماضية وما نتج عنه من اتفاقيات ومبادرات لتطوير القطاع السياحي في المملكة.

وتهدف إلى توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسّع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة.

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