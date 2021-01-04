صدرت الموافقة الكريمة على ترقية العقيد نشمي بن محمد بن داهس البيضاني الحربي لرتبة "عميد" في الحرس الوطني.
وتهنئ "سبق" العميد نشمي الحربي، وتتمنى له حياة عملية موفقة.
صدرت الموافقة الكريمة على ترقية العقيد نشمي بن محمد بن داهس البيضاني الحربي لرتبة "عميد" في الحرس الوطني.
وتهنئ "سبق" العميد نشمي الحربي، وتتمنى له حياة عملية موفقة.
صدرت الموافقة الكريمة على ترقية العقيد نشمي بن محمد بن داهس البيضاني الحربي لرتبة "عميد" في الحرس الوطني.
وتهنئ "سبق" العميد نشمي الحربي، وتتمنى له حياة عملية موفقة.
صدرت الموافقة الكريمة على ترقية العقيد نشمي بن محمد بن داهس البيضاني الحربي لرتبة "عميد" في الحرس الوطني.
وتهنئ "سبق" العميد نشمي الحربي، وتتمنى له حياة عملية موفقة.