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"الحربي" لرتبة عميد في "الحرس"

صدرت الموافقة الكريمة على ترقية العقيد نشمي بن محمد بن داهس البيضاني الحربي لرتبة "عميد" في الحرس الوطني.

وتهنئ "سبق" العميد نشمي الحربي، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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"الحربي" لرتبة عميد في "الحرس"
سبق

صدرت الموافقة الكريمة على ترقية العقيد نشمي بن محمد بن داهس البيضاني الحربي لرتبة "عميد" في الحرس الوطني.

وتهنئ "سبق" العميد نشمي الحربي، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
03:31 PM

"الحربي" لرتبة عميد في "الحرس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت الموافقة الكريمة على ترقية العقيد نشمي بن محمد بن داهس البيضاني الحربي لرتبة "عميد" في الحرس الوطني.

وتهنئ "سبق" العميد نشمي الحربي، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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