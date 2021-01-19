تبوك.. رياح نشطة تستمر حتى الرابعة عصراً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم؛ تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية، تشمل أملج والوجه وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.