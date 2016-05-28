النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

نيابة عن الملك .. أمير الرياض يتوج نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين

أمير الرياض: دعم سيدي خادم الحرمين وولي عهده أوصلنا لما نريد

بعد رعايته نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي وتتويجه للفريق الفائز

قال أمير منطقة الرياض, الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، إن الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، يعد دعمًا سخيًا وضع الرياضة السعودية في مصاف العالمية في مختلف المحافل، وأصبحنا نصل إلى مواقع ما نريد بسهولة نظير الدعم اللا محدود والسخي من قِبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لرياضة وشباب هذه البلاد.

جاء ذلك بعد رعاية أمير الرياض لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بين التعاون والفيصلي، نيابة عن خادم الحرمين، والتي انتهت بفوز الفيصلي 3 / 2.

وزاد أمير الرياض: "لا خاسر بين التعاون والفيصلي فالمباراة تحظى برعاية ملكية كاملة من سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين، لكن في المباراة "أول وثاني"، وأتمنى التوفيق للفريقين".

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أمير الرياض: دعم سيدي خادم الحرمين وولي عهده أوصلنا لما نريد
سبق

قال أمير منطقة الرياض, الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، إن الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، يعد دعمًا سخيًا وضع الرياضة السعودية في مصاف العالمية في مختلف المحافل، وأصبحنا نصل إلى مواقع ما نريد بسهولة نظير الدعم اللا محدود والسخي من قِبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لرياضة وشباب هذه البلاد.

جاء ذلك بعد رعاية أمير الرياض لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بين التعاون والفيصلي، نيابة عن خادم الحرمين، والتي انتهت بفوز الفيصلي 3 / 2.

وزاد أمير الرياض: "لا خاسر بين التعاون والفيصلي فالمباراة تحظى برعاية ملكية كاملة من سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين، لكن في المباراة "أول وثاني"، وأتمنى التوفيق للفريقين".

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
01:22 AM

أمير الرياض: دعم سيدي خادم الحرمين وولي عهده أوصلنا لما نريد

بعد رعايته نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي وتتويجه للفريق الفائز

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,207

قال أمير منطقة الرياض, الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، إن الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، يعد دعمًا سخيًا وضع الرياضة السعودية في مصاف العالمية في مختلف المحافل، وأصبحنا نصل إلى مواقع ما نريد بسهولة نظير الدعم اللا محدود والسخي من قِبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لرياضة وشباب هذه البلاد.

جاء ذلك بعد رعاية أمير الرياض لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بين التعاون والفيصلي، نيابة عن خادم الحرمين، والتي انتهت بفوز الفيصلي 3 / 2.

وزاد أمير الرياض: "لا خاسر بين التعاون والفيصلي فالمباراة تحظى برعاية ملكية كاملة من سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين، لكن في المباراة "أول وثاني"، وأتمنى التوفيق للفريقين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,098
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,634
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,355

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة