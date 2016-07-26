ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-26 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 10:02 AM

أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساءً مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.