أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
10:02 AM
أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.