النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السواط": نعمل على 6 نماذج لتطوير الخدمات الصحية ضمن برنامج التحول الوطني

أكدت أن "صحة الطائف" قطعت شوطاً كبيراً لإكمال مشروع "نموذج الرعاية"

أكدت قائدة نموذج الرعاية الصحية والذي يأتي في إطار رؤية الأحوال في صحة الطائف الدكتورة فوزية السواط , أن شوطاً كبيراً قد اكتمل ضمن مشروع "نموذج الرعاية الصحية الوطني"، وذلك وفقاً لخطـط برنامـج التحـول الصحي ٢٠٢٠م، وأهـداف رؤيـة ٢٠٣٠م.

وتفصيلاً، أوضحت "السواط" أن البرنامج يتضمن ٤٢ مبـادرة، ٢٧ منهـا مقسـمة علـى نظـم الرعايـة الصحيـة الســتة، و١٥ مبــادرة متداخلــة مــع نظــم رعايــة مختلفــة.

وأضافت أن المشروع بالطائف يحوي 6 نماذج هي الرعاية الوقائية, الرعاية العاجلة, الرعاية الاختيارية, رعاية النساء والأطفال, رعاية الأمراض المزمنة, والرعاية التلطيفية.

وأشارت إلى أهمية المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار العمل على التحول الصحي, والذي يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المختلفة.

أعربت السواط عن سعادتها ببدء الشركة الاستشارية عملها مع الفريق لدعم تنفيذ نموذج الرعاية بصحة الطائف والتي ستساهم بتقييم الاحتياجات التدريبية وعمل خطة التوسع لنموذج الرعاية للسنتين المقبلتين.

يذكر أن إدارة نموذج الرعاية بصحة الطائف قامت بتفعيل ٣ مسارات منها ما هو في مرحلة التوسع ومنها ما هو في طور بدء الدراسة التجريبية وقد شملت (مسار الضغط، مسار الاكتئاب، مسار الرعاية التلطيفية).

صحة الطائف نموذج الرعاية الصحية الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"السواط": نعمل على 6 نماذج لتطوير الخدمات الصحية ضمن برنامج التحول الوطني
سبق

أكدت قائدة نموذج الرعاية الصحية والذي يأتي في إطار رؤية الأحوال في صحة الطائف الدكتورة فوزية السواط , أن شوطاً كبيراً قد اكتمل ضمن مشروع "نموذج الرعاية الصحية الوطني"، وذلك وفقاً لخطـط برنامـج التحـول الصحي ٢٠٢٠م، وأهـداف رؤيـة ٢٠٣٠م.

وتفصيلاً، أوضحت "السواط" أن البرنامج يتضمن ٤٢ مبـادرة، ٢٧ منهـا مقسـمة علـى نظـم الرعايـة الصحيـة الســتة، و١٥ مبــادرة متداخلــة مــع نظــم رعايــة مختلفــة.

وأضافت أن المشروع بالطائف يحوي 6 نماذج هي الرعاية الوقائية, الرعاية العاجلة, الرعاية الاختيارية, رعاية النساء والأطفال, رعاية الأمراض المزمنة, والرعاية التلطيفية.

وأشارت إلى أهمية المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار العمل على التحول الصحي, والذي يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المختلفة.

أعربت السواط عن سعادتها ببدء الشركة الاستشارية عملها مع الفريق لدعم تنفيذ نموذج الرعاية بصحة الطائف والتي ستساهم بتقييم الاحتياجات التدريبية وعمل خطة التوسع لنموذج الرعاية للسنتين المقبلتين.

يذكر أن إدارة نموذج الرعاية بصحة الطائف قامت بتفعيل ٣ مسارات منها ما هو في مرحلة التوسع ومنها ما هو في طور بدء الدراسة التجريبية وقد شملت (مسار الضغط، مسار الاكتئاب، مسار الرعاية التلطيفية).

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
10:46 PM

"السواط": نعمل على 6 نماذج لتطوير الخدمات الصحية ضمن برنامج التحول الوطني

أكدت أن "صحة الطائف" قطعت شوطاً كبيراً لإكمال مشروع "نموذج الرعاية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
94

أكدت قائدة نموذج الرعاية الصحية والذي يأتي في إطار رؤية الأحوال في صحة الطائف الدكتورة فوزية السواط , أن شوطاً كبيراً قد اكتمل ضمن مشروع "نموذج الرعاية الصحية الوطني"، وذلك وفقاً لخطـط برنامـج التحـول الصحي ٢٠٢٠م، وأهـداف رؤيـة ٢٠٣٠م.

وتفصيلاً، أوضحت "السواط" أن البرنامج يتضمن ٤٢ مبـادرة، ٢٧ منهـا مقسـمة علـى نظـم الرعايـة الصحيـة الســتة، و١٥ مبــادرة متداخلــة مــع نظــم رعايــة مختلفــة.

وأضافت أن المشروع بالطائف يحوي 6 نماذج هي الرعاية الوقائية, الرعاية العاجلة, الرعاية الاختيارية, رعاية النساء والأطفال, رعاية الأمراض المزمنة, والرعاية التلطيفية.

وأشارت إلى أهمية المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار العمل على التحول الصحي, والذي يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المختلفة.

أعربت السواط عن سعادتها ببدء الشركة الاستشارية عملها مع الفريق لدعم تنفيذ نموذج الرعاية بصحة الطائف والتي ستساهم بتقييم الاحتياجات التدريبية وعمل خطة التوسع لنموذج الرعاية للسنتين المقبلتين.

يذكر أن إدارة نموذج الرعاية بصحة الطائف قامت بتفعيل ٣ مسارات منها ما هو في مرحلة التوسع ومنها ما هو في طور بدء الدراسة التجريبية وقد شملت (مسار الضغط، مسار الاكتئاب، مسار الرعاية التلطيفية).

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,055
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,180
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,996

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة