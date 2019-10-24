"السواط": نعمل على 6 نماذج لتطوير الخدمات الصحية ضمن برنامج التحول الوطني
أكدت أن "صحة الطائف" قطعت شوطاً كبيراً لإكمال مشروع "نموذج الرعاية"
أكدت قائدة نموذج الرعاية الصحية والذي يأتي في إطار رؤية الأحوال في صحة الطائف الدكتورة فوزية السواط , أن شوطاً كبيراً قد اكتمل ضمن مشروع "نموذج الرعاية الصحية الوطني"، وذلك وفقاً لخطـط برنامـج التحـول الصحي ٢٠٢٠م، وأهـداف رؤيـة ٢٠٣٠م.
"السواط": نعمل على 6 نماذج لتطوير الخدمات الصحية ضمن برنامج التحول الوطني
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-10-24
أكدت قائدة نموذج الرعاية الصحية والذي يأتي في إطار رؤية الأحوال في صحة الطائف الدكتورة فوزية السواط , أن شوطاً كبيراً قد اكتمل ضمن مشروع "نموذج الرعاية الصحية الوطني"، وذلك وفقاً لخطـط برنامـج التحـول الصحي ٢٠٢٠م، وأهـداف رؤيـة ٢٠٣٠م.
أكدت قائدة نموذج الرعاية الصحية والذي يأتي في إطار رؤية الأحوال في صحة الطائف الدكتورة فوزية السواط , أن شوطاً كبيراً قد اكتمل ضمن مشروع "نموذج الرعاية الصحية الوطني"، وذلك وفقاً لخطـط برنامـج التحـول الصحي ٢٠٢٠م، وأهـداف رؤيـة ٢٠٣٠م.