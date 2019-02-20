النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شبان سعوديون يدشنون تطبيق "ذبائح ستيشن" انطلاقًا من جدة

ضمن خطة للتوسع في باقي محافظات المملكة

دشن شبان سعوديون من ذوي الخبرة في مجال بيع وشراء الأغنام، شركة تطبيق "ذبائح ستيشن"، واتخذوا من محافظة جدة مقرًا رئيسيًا لها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مطلق بن رداد، لـ "سبق"، إن "شركة ذبائح ستيشن متخصصة في توفير اللحوم الطازجة البلدية بمحافظة جدة في المرحلة الأولى، وقريبًا في بقية مناطق المملكة".

وأضاف: "نزف البشرى لأهالي جدة ونقول لهم لا تضيع وقتك بزحمة جدة، اطلب ذبيحتك من تطبيق ذبائح ستيشن واجلس مع ضيوفك واترك الباقي علينا".

وأكد أن الشركة تراعي في خدماتها تقديم الذبائح عبر تغليف صحي، مشددًا على أنه وعند ملاحظة أي عميل وجود ملاحظات على اللحم، فإنه سيتم استرجعها وسوف تتغير بأخرى، وأن رضا العملاء مهم بالنسبة لهم.‏‏

رابط التطبيق:

أبل
https://t.co/A1RkqgMoji

أندرويد
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devnile.dabayih_station&hl=ar&gl=SA

‪@dabayihstation

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شبان سعوديون يدشنون تطبيق "ذبائح ستيشن" انطلاقًا من جدة
سبق

دشن شبان سعوديون من ذوي الخبرة في مجال بيع وشراء الأغنام، شركة تطبيق "ذبائح ستيشن"، واتخذوا من محافظة جدة مقرًا رئيسيًا لها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مطلق بن رداد، لـ "سبق"، إن "شركة ذبائح ستيشن متخصصة في توفير اللحوم الطازجة البلدية بمحافظة جدة في المرحلة الأولى، وقريبًا في بقية مناطق المملكة".

وأضاف: "نزف البشرى لأهالي جدة ونقول لهم لا تضيع وقتك بزحمة جدة، اطلب ذبيحتك من تطبيق ذبائح ستيشن واجلس مع ضيوفك واترك الباقي علينا".

وأكد أن الشركة تراعي في خدماتها تقديم الذبائح عبر تغليف صحي، مشددًا على أنه وعند ملاحظة أي عميل وجود ملاحظات على اللحم، فإنه سيتم استرجعها وسوف تتغير بأخرى، وأن رضا العملاء مهم بالنسبة لهم.‏‏

رابط التطبيق:

أبل
https://t.co/A1RkqgMoji

أندرويد
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devnile.dabayih_station&hl=ar&gl=SA

‪@dabayihstation

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
09:31 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
01:18 AM

شبان سعوديون يدشنون تطبيق "ذبائح ستيشن" انطلاقًا من جدة

ضمن خطة للتوسع في باقي محافظات المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
9
6,996

دشن شبان سعوديون من ذوي الخبرة في مجال بيع وشراء الأغنام، شركة تطبيق "ذبائح ستيشن"، واتخذوا من محافظة جدة مقرًا رئيسيًا لها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مطلق بن رداد، لـ "سبق"، إن "شركة ذبائح ستيشن متخصصة في توفير اللحوم الطازجة البلدية بمحافظة جدة في المرحلة الأولى، وقريبًا في بقية مناطق المملكة".

وأضاف: "نزف البشرى لأهالي جدة ونقول لهم لا تضيع وقتك بزحمة جدة، اطلب ذبيحتك من تطبيق ذبائح ستيشن واجلس مع ضيوفك واترك الباقي علينا".

وأكد أن الشركة تراعي في خدماتها تقديم الذبائح عبر تغليف صحي، مشددًا على أنه وعند ملاحظة أي عميل وجود ملاحظات على اللحم، فإنه سيتم استرجعها وسوف تتغير بأخرى، وأن رضا العملاء مهم بالنسبة لهم.‏‏

رابط التطبيق:

أبل
https://t.co/A1RkqgMoji

أندرويد
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devnile.dabayih_station&hl=ar&gl=SA

‪@dabayihstation

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,152
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,569
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة