دشن شبان سعوديون من ذوي الخبرة في مجال بيع وشراء الأغنام، شركة تطبيق "ذبائح ستيشن"، واتخذوا من محافظة جدة مقرًا رئيسيًا لها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مطلق بن رداد، لـ "سبق"، إن "شركة ذبائح ستيشن متخصصة في توفير اللحوم الطازجة البلدية بمحافظة جدة في المرحلة الأولى، وقريبًا في بقية مناطق المملكة". وأضاف: "نزف البشرى لأهالي جدة ونقول لهم لا تضيع وقتك بزحمة جدة، اطلب ذبيحتك من تطبيق ذبائح ستيشن واجلس مع ضيوفك واترك الباقي علينا". وأكد أن الشركة تراعي في خدماتها تقديم الذبائح عبر تغليف صحي، مشددًا على أنه وعند ملاحظة أي عميل وجود ملاحظات على اللحم، فإنه سيتم استرجعها وسوف تتغير بأخرى، وأن رضا العملاء مهم بالنسبة لهم.‏‏ رابط التطبيق: أبل https://t.co/A1RkqgMoji أندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devnile.dabayih_station&hl=ar&gl=SA ‏ ‪@dabayihstation

شبان سعوديون يدشنون تطبيق "ذبائح ستيشن" انطلاقًا من جدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-19 دشن شبان سعوديون من ذوي الخبرة في مجال بيع وشراء الأغنام، شركة تطبيق "ذبائح ستيشن"، واتخذوا من محافظة جدة مقرًا رئيسيًا لها.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مطلق بن رداد، لـ "سبق"، إن "شركة ذبائح ستيشن متخصصة في توفير اللحوم الطازجة البلدية بمحافظة جدة في المرحلة الأولى، وقريبًا في بقية مناطق المملكة".



وأضاف: "نزف البشرى لأهالي جدة ونقول لهم لا تضيع وقتك بزحمة جدة، اطلب ذبيحتك من تطبيق ذبائح ستيشن واجلس مع ضيوفك واترك الباقي علينا".



وأكد أن الشركة تراعي في خدماتها تقديم الذبائح عبر تغليف صحي، مشددًا على أنه وعند ملاحظة أي عميل وجود ملاحظات على اللحم، فإنه سيتم استرجعها وسوف تتغير بأخرى، وأن رضا العملاء مهم بالنسبة لهم.‏‏



رابط التطبيق:



أبل

https://t.co/A1RkqgMoji



أندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devnile.dabayih_station&hl=ar&gl=SA

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19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 09:31 PM

اخر تعديل 20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443 01:18 AM

شبان سعوديون يدشنون تطبيق "ذبائح ستيشن" انطلاقًا من جدة ضمن خطة للتوسع في باقي محافظات المملكة





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دشن شبان سعوديون من ذوي الخبرة في مجال بيع وشراء الأغنام، شركة تطبيق "ذبائح ستيشن"، واتخذوا من محافظة جدة مقرًا رئيسيًا لها.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مطلق بن رداد، لـ "سبق"، إن "شركة ذبائح ستيشن متخصصة في توفير اللحوم الطازجة البلدية بمحافظة جدة في المرحلة الأولى، وقريبًا في بقية مناطق المملكة".



وأضاف: "نزف البشرى لأهالي جدة ونقول لهم لا تضيع وقتك بزحمة جدة، اطلب ذبيحتك من تطبيق ذبائح ستيشن واجلس مع ضيوفك واترك الباقي علينا".



وأكد أن الشركة تراعي في خدماتها تقديم الذبائح عبر تغليف صحي، مشددًا على أنه وعند ملاحظة أي عميل وجود ملاحظات على اللحم، فإنه سيتم استرجعها وسوف تتغير بأخرى، وأن رضا العملاء مهم بالنسبة لهم.‏‏



رابط التطبيق:



أبل

https://t.co/A1RkqgMoji



أندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devnile.dabayih_station&hl=ar&gl=SA

‏

‪@dabayihstation