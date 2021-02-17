النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأحد القادم موعد تشغيل مركز لقاح "كورونا" بالطائف.. والتجربة غداً

مبنى الصالة الرياضية بالجامعة مقر له.. والحجز المسبق شرط إلزامي

أكدت مصادر "سبق" أنه قد تحدد موعد تشغيل مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، اعتباراً من يوم الأحد القادم لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح وفق البروتوكولات المعمول بها، والتي تؤكد ضرورة الحصول على موعد مسبق بالإضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ممثلة بـ "ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي".

وتفصيلاً، قالت المصادر إن التشغيل التجريبي سيبدأ من يوم غد الخميس لاستقبال بعض المواعيد المحددة.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من التجهيزات، تأكيداً لما نشرته "سبق" بعنوان "جامعة الطائف: الصالة الرياضية مقراً للقاح كورونا والتجهيزات مستمرة"، وهي مبادرة من إدارة الجامعة بتحديد المبنى مقراً لمركز لقاح كورونا، نظراً لموقعه المميز والإستراتيجي لاستقبال الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

مركز لقاح كورونا جامعة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأحد القادم موعد تشغيل مركز لقاح "كورونا" بالطائف.. والتجربة غداً
سبق

أكدت مصادر "سبق" أنه قد تحدد موعد تشغيل مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، اعتباراً من يوم الأحد القادم لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح وفق البروتوكولات المعمول بها، والتي تؤكد ضرورة الحصول على موعد مسبق بالإضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ممثلة بـ "ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي".

وتفصيلاً، قالت المصادر إن التشغيل التجريبي سيبدأ من يوم غد الخميس لاستقبال بعض المواعيد المحددة.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من التجهيزات، تأكيداً لما نشرته "سبق" بعنوان "جامعة الطائف: الصالة الرياضية مقراً للقاح كورونا والتجهيزات مستمرة"، وهي مبادرة من إدارة الجامعة بتحديد المبنى مقراً لمركز لقاح كورونا، نظراً لموقعه المميز والإستراتيجي لاستقبال الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:40 PM

الأحد القادم موعد تشغيل مركز لقاح "كورونا" بالطائف.. والتجربة غداً

مبنى الصالة الرياضية بالجامعة مقر له.. والحجز المسبق شرط إلزامي

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
753

أكدت مصادر "سبق" أنه قد تحدد موعد تشغيل مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، اعتباراً من يوم الأحد القادم لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح وفق البروتوكولات المعمول بها، والتي تؤكد ضرورة الحصول على موعد مسبق بالإضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ممثلة بـ "ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي".

وتفصيلاً، قالت المصادر إن التشغيل التجريبي سيبدأ من يوم غد الخميس لاستقبال بعض المواعيد المحددة.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من التجهيزات، تأكيداً لما نشرته "سبق" بعنوان "جامعة الطائف: الصالة الرياضية مقراً للقاح كورونا والتجهيزات مستمرة"، وهي مبادرة من إدارة الجامعة بتحديد المبنى مقراً لمركز لقاح كورونا، نظراً لموقعه المميز والإستراتيجي لاستقبال الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,194
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة