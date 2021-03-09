"هيئة الاتصالات": رصد 162 مخالفة خلال شهر فبراير الماضي

بعد 800 جولة على فروع مقدمي الخدمات في الاتصالات والبريد

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تنفيذ أكثر من 800 جولة تفتيشية من قِبَل فرقها الرقابية خلال شهر فبراير الماضي؛ للتحقق من الالتزام بالأنظمة والقوانين ومستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدى مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية، إضافة لتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

وقالت الهيئة: الجولات التفتيشية شملت العديد من منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق المملكة، وأسفرت عن رصد 162 مخالفة، تراوحت بين رصد بطاقات اتصال غير نظامية، والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة إلى الفروع، وعدم الالتزام بقياس درجات الحرارة للموظفين والمستفيدين عند المداخل، بالإضافة إلى عدم تأمين المعقمات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

جدير بالذكر أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعي الاتصالات والبريد، بالإضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في جميع الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات، كما أكدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قِبَل فِرَقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه جميع المخالفات المرصودة.