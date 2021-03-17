السفير "العريفي" يتباحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للأزمات

الجانبان استعرضا عددًا من الموضوعات الإقليمية

اجتمع رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، السفير سعد محمد العريفي، في بروكسل، مع مفوض إدارة الأزمات للاتحاد الأوروبي، يانيش لينارشيش.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال العمل الإنساني.