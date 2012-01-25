الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها - إن شاء الله - يوم غد الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِليْهِ رَاجِعُون}.
الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-25
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها - إن شاء الله - يوم غد الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِليْهِ رَاجِعُون}.
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
10:14 PM
اخر تعديل
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:10 PM
الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها - إن شاء الله - يوم غد الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِليْهِ رَاجِعُون}.