اشتعال الأزمة بين إيران وأذربيجان.. باكو تغلق مكتب ممثلية "خامنئي"

بعد إغلاق الحدود وحظر الطيران العسكري وتبادل الاتهامات

اشتعلت الأزمة بين إيران وأذربيجان، فقد أغلقت أذربيجان، اليوم الثلاثاء، المكتب التمثيلي للمرشد الأعلى علي خامنئي، في باكو والمسجد التابع له.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مسجد وممثلية المرشد الأعلى تم إغلاقهما اليوم الثلاثاء بأمر من سلطات جمهورية أذربيجان.

فيما قررت إيران غلق أجوائها أمام الطائرات الأذربيجانية التي تمد وحدات عسكرية في ناختشيفان.

وأبلغت طهران باكو بذلك من خلال القنوات العسكرية الرسمية.

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين في الأيام الأخيرة، وقد صرحت طهران بأنها رصدت تحركات "إسرائيلية" قرب حدودها، مضيفة أن هذه التحركات تنطلق من أذربيجان.

من جانبه، نفى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، صحة الاتهامات الموجهة إلى أذربيجان من قبل طهران بنشر قوات إسرائيلية في المنطقة قرب الحدود الإيرانية.

وقد أعلنت طهران نهاية الأسبوع الماضي أن سفارتها في العاصمة الأذربيجانية باكو تعرضت لاعتداء، على خلفية بروز خلافات بين الدولتين المجاورتين.