النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بوليفارد سكيت بارك" تستقطب محبي التزلج خلال موسم الرياض 2021

تتيح فعاليات موسم الرياض 2021، تنوعًا فريدًا في الألعاب التي تستقطب الشغوفين بممارستها، وتعد فعالية "بوليفارد سكيت بارك" المخصصة لمحبي التزلج، -أحد العناصر الترفيهية لمنطقة "سبورت" في "بوليفارد رياض سيتي"-، واحدةً من أبرز المساحات التي هُيئت بتصميم احترافي يحاكي أفضل الحلبات، وبمنحدرات وقطع ذات مقاسات مختلفة لتتناسب مع المحترفين والمبتدئين.
ويتجه المحترفون لساحة "بوليفارد سكيت بارك" بحثًا عن تعزيز مهاراتهم وقدراتهم، ولقاء متنافسين جدد يجارونهم في تأدية مختلف الحركات والتسارعات التي تفرضها تصاميم المضمار المتطورة، فيما يستفيد المبتدئون من التدرج في التعلّم مع مدربين شخصيين محترفين يسايرونهم في إجادة الثبات والتحكم في الوقوف على "الإسكيت" ومختلف المهارات اللازمة لممارستها.
وفيما يفضل بعض محترفي "الإسكيت" التنقل بين فعاليات منطقة "بوليفار رياض سيتي" وطرقاتها على متنه، إلا أنهم يجدون في حلبتها الشاسعة والمقامة على مساحة تتجاوز 1,350م2، فرصةً لتعلم حركات جديدة أو التنافس بمهارة مع أقرانهم واستخدام معداتهم الخاصة التي اعتادوا التزلج بها.
ويحرص 12 مدربًا شخصيًّا على تهيئة اللاعبين من خلال منحهم "الإسكيت" المناسب لهم مع معدات السلامة المكونة من الخوذة وواقيات الأكواع والركب واليدين، كما يتأكدون من تقديم الحصة التدريبية لكل من يدخل الميدان للتعرف على مستواهم وتقييم أدائهم ومدى إمكانية استقلالهم بممارسة مختلف الحركات.
وتعزيزًا لسلامة المشاركين المبتدئين، يهتم المدربون بإتقان المبتدئ حماية نفسه وحماية جسده من حالات السقوط المحتملة، من خلال خطوات متدرجة من السير حتى الوصول إلى التوازن، ثم طرق التحكم بـ"الإسكيت" وطرق تفادي الأشخاص والتحكم بالسرعة.
ومع تنوع التصاميم التي يتكون منها المضمار يمكن للاعبين الاستعانة بالعديد من القطع الموجهة لسرعاتهم نحو مختلف الجهات حسب قدراتهم الاحترافية، وذلك عبر ست قطع "رامس" وست قطع "رايلز" تمكِّنهم من الصعود عليها عبر أكثر من جهة، إضافةً إلى مساحات حرة للسير المتسارع والمتباطئ.

بوليفارد سكيت بارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بوليفارد سكيت بارك" تستقطب محبي التزلج خلال موسم الرياض 2021
سبق

تتيح فعاليات موسم الرياض 2021، تنوعًا فريدًا في الألعاب التي تستقطب الشغوفين بممارستها، وتعد فعالية "بوليفارد سكيت بارك" المخصصة لمحبي التزلج، -أحد العناصر الترفيهية لمنطقة "سبورت" في "بوليفارد رياض سيتي"-، واحدةً من أبرز المساحات التي هُيئت بتصميم احترافي يحاكي أفضل الحلبات، وبمنحدرات وقطع ذات مقاسات مختلفة لتتناسب مع المحترفين والمبتدئين.
ويتجه المحترفون لساحة "بوليفارد سكيت بارك" بحثًا عن تعزيز مهاراتهم وقدراتهم، ولقاء متنافسين جدد يجارونهم في تأدية مختلف الحركات والتسارعات التي تفرضها تصاميم المضمار المتطورة، فيما يستفيد المبتدئون من التدرج في التعلّم مع مدربين شخصيين محترفين يسايرونهم في إجادة الثبات والتحكم في الوقوف على "الإسكيت" ومختلف المهارات اللازمة لممارستها.
وفيما يفضل بعض محترفي "الإسكيت" التنقل بين فعاليات منطقة "بوليفار رياض سيتي" وطرقاتها على متنه، إلا أنهم يجدون في حلبتها الشاسعة والمقامة على مساحة تتجاوز 1,350م2، فرصةً لتعلم حركات جديدة أو التنافس بمهارة مع أقرانهم واستخدام معداتهم الخاصة التي اعتادوا التزلج بها.
ويحرص 12 مدربًا شخصيًّا على تهيئة اللاعبين من خلال منحهم "الإسكيت" المناسب لهم مع معدات السلامة المكونة من الخوذة وواقيات الأكواع والركب واليدين، كما يتأكدون من تقديم الحصة التدريبية لكل من يدخل الميدان للتعرف على مستواهم وتقييم أدائهم ومدى إمكانية استقلالهم بممارسة مختلف الحركات.
وتعزيزًا لسلامة المشاركين المبتدئين، يهتم المدربون بإتقان المبتدئ حماية نفسه وحماية جسده من حالات السقوط المحتملة، من خلال خطوات متدرجة من السير حتى الوصول إلى التوازن، ثم طرق التحكم بـ"الإسكيت" وطرق تفادي الأشخاص والتحكم بالسرعة.
ومع تنوع التصاميم التي يتكون منها المضمار يمكن للاعبين الاستعانة بالعديد من القطع الموجهة لسرعاتهم نحو مختلف الجهات حسب قدراتهم الاحترافية، وذلك عبر ست قطع "رامس" وست قطع "رايلز" تمكِّنهم من الصعود عليها عبر أكثر من جهة، إضافةً إلى مساحات حرة للسير المتسارع والمتباطئ.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
12:05 AM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
05:48 AM

"بوليفارد سكيت بارك" تستقطب محبي التزلج خلال موسم الرياض 2021

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,131

تتيح فعاليات موسم الرياض 2021، تنوعًا فريدًا في الألعاب التي تستقطب الشغوفين بممارستها، وتعد فعالية "بوليفارد سكيت بارك" المخصصة لمحبي التزلج، -أحد العناصر الترفيهية لمنطقة "سبورت" في "بوليفارد رياض سيتي"-، واحدةً من أبرز المساحات التي هُيئت بتصميم احترافي يحاكي أفضل الحلبات، وبمنحدرات وقطع ذات مقاسات مختلفة لتتناسب مع المحترفين والمبتدئين.
ويتجه المحترفون لساحة "بوليفارد سكيت بارك" بحثًا عن تعزيز مهاراتهم وقدراتهم، ولقاء متنافسين جدد يجارونهم في تأدية مختلف الحركات والتسارعات التي تفرضها تصاميم المضمار المتطورة، فيما يستفيد المبتدئون من التدرج في التعلّم مع مدربين شخصيين محترفين يسايرونهم في إجادة الثبات والتحكم في الوقوف على "الإسكيت" ومختلف المهارات اللازمة لممارستها.
وفيما يفضل بعض محترفي "الإسكيت" التنقل بين فعاليات منطقة "بوليفار رياض سيتي" وطرقاتها على متنه، إلا أنهم يجدون في حلبتها الشاسعة والمقامة على مساحة تتجاوز 1,350م2، فرصةً لتعلم حركات جديدة أو التنافس بمهارة مع أقرانهم واستخدام معداتهم الخاصة التي اعتادوا التزلج بها.
ويحرص 12 مدربًا شخصيًّا على تهيئة اللاعبين من خلال منحهم "الإسكيت" المناسب لهم مع معدات السلامة المكونة من الخوذة وواقيات الأكواع والركب واليدين، كما يتأكدون من تقديم الحصة التدريبية لكل من يدخل الميدان للتعرف على مستواهم وتقييم أدائهم ومدى إمكانية استقلالهم بممارسة مختلف الحركات.
وتعزيزًا لسلامة المشاركين المبتدئين، يهتم المدربون بإتقان المبتدئ حماية نفسه وحماية جسده من حالات السقوط المحتملة، من خلال خطوات متدرجة من السير حتى الوصول إلى التوازن، ثم طرق التحكم بـ"الإسكيت" وطرق تفادي الأشخاص والتحكم بالسرعة.
ومع تنوع التصاميم التي يتكون منها المضمار يمكن للاعبين الاستعانة بالعديد من القطع الموجهة لسرعاتهم نحو مختلف الجهات حسب قدراتهم الاحترافية، وذلك عبر ست قطع "رامس" وست قطع "رايلز" تمكِّنهم من الصعود عليها عبر أكثر من جهة، إضافةً إلى مساحات حرة للسير المتسارع والمتباطئ.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,957
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,024
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,603
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,516

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة