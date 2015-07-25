الأمطار تُواعد الباحة.. والأرصاد: تستمر حتى 8 مساء
مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).
الأمطار تُواعد الباحة.. والأرصاد: تستمر حتى 8 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-25
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
12:22 PM
الأمطار تُواعد الباحة.. والأرصاد: تستمر حتى 8 مساء
مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).