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"تعليم سراة عبيدة" يحقق المركز الأول بالمملكة في إنجاز بوابة المستقبل

حققت إدارة تعليم سراة عبيدة المركز الأول على مستوى المملكة في إنجاز المشرفات والمعلمات في بوابة المستقبل والمركز الرابع في إنجاز المشرفين في ظل توجهات وزير التعليم الرامية إلى التحول الرقمي وإرساء دعائم التعلم عن بُعد (الإلكتروني).

وقال مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي إن التحول الرقمي والتعلم عن بعد يعد خيارًا أصيلاً وليس ترفًا ولاسيما في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات الحد الجنوبي مشددًا على أن إدارته ستعمل في ظل الدعم المباشر من مقام وزارة التعليم للتوسع المجود في هذا الاتجاه للتماشي مع دوافع وميولات الجيل الحالي الذي تجذبه التقنية ليكون وطننا المعطاء أولاً بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة.

يُشار إلى أن بوابة المستقبل تعد نافذة التحول الرقمي في وزارة التعليم التي خطت فيها خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي لتضع نفسها في ريادة الوزارات التي سعت لتطوير آليات عملها بحثًا عن تجويد المخرج التعليمي وذلك من خلال تطويع التقنية بما ينعكس بشكل إيجابي على المعلم والطالب وبيئة المدرسة على حد سواء، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030).

تعليم سراة عبيدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم سراة عبيدة" يحقق المركز الأول بالمملكة في إنجاز بوابة المستقبل
سبق

حققت إدارة تعليم سراة عبيدة المركز الأول على مستوى المملكة في إنجاز المشرفات والمعلمات في بوابة المستقبل والمركز الرابع في إنجاز المشرفين في ظل توجهات وزير التعليم الرامية إلى التحول الرقمي وإرساء دعائم التعلم عن بُعد (الإلكتروني).

وقال مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي إن التحول الرقمي والتعلم عن بعد يعد خيارًا أصيلاً وليس ترفًا ولاسيما في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات الحد الجنوبي مشددًا على أن إدارته ستعمل في ظل الدعم المباشر من مقام وزارة التعليم للتوسع المجود في هذا الاتجاه للتماشي مع دوافع وميولات الجيل الحالي الذي تجذبه التقنية ليكون وطننا المعطاء أولاً بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة.

يُشار إلى أن بوابة المستقبل تعد نافذة التحول الرقمي في وزارة التعليم التي خطت فيها خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي لتضع نفسها في ريادة الوزارات التي سعت لتطوير آليات عملها بحثًا عن تجويد المخرج التعليمي وذلك من خلال تطويع التقنية بما ينعكس بشكل إيجابي على المعلم والطالب وبيئة المدرسة على حد سواء، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030).

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:35 PM

"تعليم سراة عبيدة" يحقق المركز الأول بالمملكة في إنجاز بوابة المستقبل

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علي حفول - سراة عبيدة
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حققت إدارة تعليم سراة عبيدة المركز الأول على مستوى المملكة في إنجاز المشرفات والمعلمات في بوابة المستقبل والمركز الرابع في إنجاز المشرفين في ظل توجهات وزير التعليم الرامية إلى التحول الرقمي وإرساء دعائم التعلم عن بُعد (الإلكتروني).

وقال مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي إن التحول الرقمي والتعلم عن بعد يعد خيارًا أصيلاً وليس ترفًا ولاسيما في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات الحد الجنوبي مشددًا على أن إدارته ستعمل في ظل الدعم المباشر من مقام وزارة التعليم للتوسع المجود في هذا الاتجاه للتماشي مع دوافع وميولات الجيل الحالي الذي تجذبه التقنية ليكون وطننا المعطاء أولاً بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة.

يُشار إلى أن بوابة المستقبل تعد نافذة التحول الرقمي في وزارة التعليم التي خطت فيها خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي لتضع نفسها في ريادة الوزارات التي سعت لتطوير آليات عملها بحثًا عن تجويد المخرج التعليمي وذلك من خلال تطويع التقنية بما ينعكس بشكل إيجابي على المعلم والطالب وبيئة المدرسة على حد سواء، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030).

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