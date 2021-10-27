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8 جهات حكومية في معرض "دارنا بلا مخدرات" بمعرض الحرس الملكي بالغربية

مستشفى الأمن المركزي: الإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة

شارك مستشفى الأمن المركزي بمحافظة جدة التابع للمديرية العامة للمباحث برئاسة أمن الدولة، بالمعرض المقام بمجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، تحت شعار "دارنا بلا مخدرات"، وتضمّنت مشاركته عدة محاور كان أبرزها علاقة الإرهاب بالمخدرات.

وتعرّف إدارة مستشفيات الأمن المركزي بأن الإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة وكلاهما يلحقان الهلاك والتدمير للشخص والأسرة والمجتمع، وأصبحت المخدرات ثقافة سائدة لدى معظم الإرهابيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات إرهابية؛ لما تعطيهم من شعور بالنشوة والإقدام حسب اعتقادهم، فضلًا عن أن الأشخاص المتعاطين للمخدرات يعتبرون لقمة سائغة لهؤلاء الإرهابيين الذين يستقطبونهم ويغذونهم بالفكر الضال؛ لتحقيق مكاسبهم الشخصية مع توفير هذه المواد المخدرة لهم لامتلاكهم كأدوات تنفيذية يطلقونها متى شاؤوا؛ لعلمهم بأن المتعاطي للمخدرات ليس لديه ما يخسره بعد أن ألحق الضرر بصحة عقله وجسده وفرط في نفسه ودينه، فمن باب أولى أن يفرط في وطنه.

واستقبل المقر الخاص بمستشفى الأمن المركزي بالمعرض المقام حاليًّا بمجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية كواحد من 8 جهات حكومية شاركت في المعرض، زوارًا شاهدوا الدور الذي يقوم به؛ حيث تأتي المسؤولية للتوعية والتحذير من مخاطر المخدرات لهذا الجيل، وتوعيتهم بأن الأمم لا تنهض وتتقدم وهي تتعاطى هذه الآفة الخطيرة.

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8 جهات حكومية في معرض "دارنا بلا مخدرات" بمعرض الحرس الملكي بالغربية
سبق

شارك مستشفى الأمن المركزي بمحافظة جدة التابع للمديرية العامة للمباحث برئاسة أمن الدولة، بالمعرض المقام بمجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، تحت شعار "دارنا بلا مخدرات"، وتضمّنت مشاركته عدة محاور كان أبرزها علاقة الإرهاب بالمخدرات.

وتعرّف إدارة مستشفيات الأمن المركزي بأن الإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة وكلاهما يلحقان الهلاك والتدمير للشخص والأسرة والمجتمع، وأصبحت المخدرات ثقافة سائدة لدى معظم الإرهابيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات إرهابية؛ لما تعطيهم من شعور بالنشوة والإقدام حسب اعتقادهم، فضلًا عن أن الأشخاص المتعاطين للمخدرات يعتبرون لقمة سائغة لهؤلاء الإرهابيين الذين يستقطبونهم ويغذونهم بالفكر الضال؛ لتحقيق مكاسبهم الشخصية مع توفير هذه المواد المخدرة لهم لامتلاكهم كأدوات تنفيذية يطلقونها متى شاؤوا؛ لعلمهم بأن المتعاطي للمخدرات ليس لديه ما يخسره بعد أن ألحق الضرر بصحة عقله وجسده وفرط في نفسه ودينه، فمن باب أولى أن يفرط في وطنه.

واستقبل المقر الخاص بمستشفى الأمن المركزي بالمعرض المقام حاليًّا بمجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية كواحد من 8 جهات حكومية شاركت في المعرض، زوارًا شاهدوا الدور الذي يقوم به؛ حيث تأتي المسؤولية للتوعية والتحذير من مخاطر المخدرات لهذا الجيل، وتوعيتهم بأن الأمم لا تنهض وتتقدم وهي تتعاطى هذه الآفة الخطيرة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:05 PM

8 جهات حكومية في معرض "دارنا بلا مخدرات" بمعرض الحرس الملكي بالغربية

مستشفى الأمن المركزي: الإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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شارك مستشفى الأمن المركزي بمحافظة جدة التابع للمديرية العامة للمباحث برئاسة أمن الدولة، بالمعرض المقام بمجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، تحت شعار "دارنا بلا مخدرات"، وتضمّنت مشاركته عدة محاور كان أبرزها علاقة الإرهاب بالمخدرات.

وتعرّف إدارة مستشفيات الأمن المركزي بأن الإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة وكلاهما يلحقان الهلاك والتدمير للشخص والأسرة والمجتمع، وأصبحت المخدرات ثقافة سائدة لدى معظم الإرهابيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات إرهابية؛ لما تعطيهم من شعور بالنشوة والإقدام حسب اعتقادهم، فضلًا عن أن الأشخاص المتعاطين للمخدرات يعتبرون لقمة سائغة لهؤلاء الإرهابيين الذين يستقطبونهم ويغذونهم بالفكر الضال؛ لتحقيق مكاسبهم الشخصية مع توفير هذه المواد المخدرة لهم لامتلاكهم كأدوات تنفيذية يطلقونها متى شاؤوا؛ لعلمهم بأن المتعاطي للمخدرات ليس لديه ما يخسره بعد أن ألحق الضرر بصحة عقله وجسده وفرط في نفسه ودينه، فمن باب أولى أن يفرط في وطنه.

واستقبل المقر الخاص بمستشفى الأمن المركزي بالمعرض المقام حاليًّا بمجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية كواحد من 8 جهات حكومية شاركت في المعرض، زوارًا شاهدوا الدور الذي يقوم به؛ حيث تأتي المسؤولية للتوعية والتحذير من مخاطر المخدرات لهذا الجيل، وتوعيتهم بأن الأمم لا تنهض وتتقدم وهي تتعاطى هذه الآفة الخطيرة.

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