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اليابان تمدّد حالة الطوارئ بسبب كورونا

قررت الحكومة اليابانية، الليلة تمديد حالة الطوارئ المفروضة في 19 محافظة، من بينها العاصمة طوكيو بسبب فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) حتى نهاية الشهر الجاري.

ويأتي القرار قبل حلول الموعد النهائي لفرض حالة الطوارئ المحدد في 12 سبتمبر الجاري لـ21 محافظة، ولإجراءات شبه حالة الطوارئ في 12 محافظة أخرى.

ومن بين المحافظات المفروضة فيها حالة الطوارئ سيتم إخضاع محافظتي ميياغي وأوكاياما لحالة "شبه طوارئ"، وسيتم الإبقاء على إجراءات شبه حالة الطوارئ في ست محافظات حتى الثلاثين من سبتمبر الجاري، بينما سترفع عن محافظات توياما وياماناشي وإيهيميه وكوتشي وساغا وناغاساكي.

اليابان طوكيو فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليابان تمدّد حالة الطوارئ بسبب كورونا
سبق

قررت الحكومة اليابانية، الليلة تمديد حالة الطوارئ المفروضة في 19 محافظة، من بينها العاصمة طوكيو بسبب فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) حتى نهاية الشهر الجاري.

ويأتي القرار قبل حلول الموعد النهائي لفرض حالة الطوارئ المحدد في 12 سبتمبر الجاري لـ21 محافظة، ولإجراءات شبه حالة الطوارئ في 12 محافظة أخرى.

ومن بين المحافظات المفروضة فيها حالة الطوارئ سيتم إخضاع محافظتي ميياغي وأوكاياما لحالة "شبه طوارئ"، وسيتم الإبقاء على إجراءات شبه حالة الطوارئ في ست محافظات حتى الثلاثين من سبتمبر الجاري، بينما سترفع عن محافظات توياما وياماناشي وإيهيميه وكوتشي وساغا وناغاساكي.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
02:08 AM

اليابان تمدّد حالة الطوارئ بسبب كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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قررت الحكومة اليابانية، الليلة تمديد حالة الطوارئ المفروضة في 19 محافظة، من بينها العاصمة طوكيو بسبب فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) حتى نهاية الشهر الجاري.

ويأتي القرار قبل حلول الموعد النهائي لفرض حالة الطوارئ المحدد في 12 سبتمبر الجاري لـ21 محافظة، ولإجراءات شبه حالة الطوارئ في 12 محافظة أخرى.

ومن بين المحافظات المفروضة فيها حالة الطوارئ سيتم إخضاع محافظتي ميياغي وأوكاياما لحالة "شبه طوارئ"، وسيتم الإبقاء على إجراءات شبه حالة الطوارئ في ست محافظات حتى الثلاثين من سبتمبر الجاري، بينما سترفع عن محافظات توياما وياماناشي وإيهيميه وكوتشي وساغا وناغاساكي.

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