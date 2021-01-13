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العراق: 867 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يصل إلى 605,416 حالة

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 867 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 605,416 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل أربع حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12,915, فيما تم تسجيل 1,992 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 562,575 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 29926, منهم 135 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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العراق: 867 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 867 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 605,416 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل أربع حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12,915, فيما تم تسجيل 1,992 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 562,575 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 29926, منهم 135 يرقدون في غرف العناية المركزة.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
04:34 PM

العراق: 867 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يصل إلى 605,416 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 867 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 605,416 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل أربع حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12,915, فيما تم تسجيل 1,992 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 562,575 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 29926, منهم 135 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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