من ماليزيا وتايلاند للفلبين وإسرائيل.. آخر تطورات "الجائحة"

فيتنام أعلنت حالتين بعد 7 أيام من عدم تسجيل أي إصابات جديدة

أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها اليوم: إن العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 5742 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 98 شخصًا.

كما أعلنت تايلاند، السبت، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة لرجل في الثامنة والأربعين من العمر أُصيب بالفيروس هو وأربعة من أفراد أسرته.

وقال تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة: إن ثلاثًا من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بإصابات سابقة، وهناك حالة ليست لها صلة واضحة بمصابين، بينما هناك 42 حالة بين العمال المهاجرين الذين يخضعون للحجر الصحي في مركز لاحتجاز المهاجرين في إقليم سونجخلا جنوب البلاد.

وأضاف أن سبع حالات أخرى سُجلت في إقليم يالا الجنوبي؛ حيث تجري السلطات فحوصًا مكثفة للسكان بسبب ارتفاع معدلات العدوى هناك.

وسجلت تايلاند 2907 حالات إصابة، و51 وفاة بفيروس كورونا منذ تصاعد وتيرة تفشي المرض في يناير/كانون الثاني، فيما تعافى 2547 مريضًا وغادروا المستشفيات.

ومن جهة أخرى أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وزيادة الإصابات بواقع 102. وقالت الوزارة في بيان إن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 7294 حالة، والوفيات إلى 494 شخصًا. كما تعافى 30 مريضًا ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 792 شخصًا.

وفي فيتنام أعلنت السلطات الصحية أمس عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، بعد عدم رصد حالات جديدة، على مدى سبعة أيام على التوالي، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 270.

كما أعلنت وزارة الصحة فى إسرائيل اليوم السبت، عن 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 15148.

وأمس أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 193 حالة، وعدد المصابين إلى 14 ألفًا و882 مصابًا، منهم 139 فى حالة حرجة.