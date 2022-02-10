حقق تجمع مكة المكرمة الصحي المركز الأول في نتائج المؤشر العام للتحول الصحي في المملكة، بأقسام مكافحة العدوى، بنسبة بلغت ٩٤%. وحل في المركز الثاني تجمع القصيم الصحي بـ٩١%، بينما تفاوتت نسب باقي تجمعات المناطق دون ذلك. جاء ذلك حسب ما أظهرته نتائج المؤشر العام لمكافحة العدوى التي شملت تسعة تجمعات؛ وهي: التجمع الأول والثاني والثالث لمنطقة الرياض - المدينة المنورة - مكة المكرمة - حائل - الأحساء - الشرقية والقصيم. وتسعى الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، لدعم عملية التحول الصحي بأقسام مكافحة العدوى بالمملكة، من خلال تنظيم وتوزيع مهام مكافحة العدوى في المديريات والتجمعات الصحية، بما يتلاءم مع مرحلة التحول الصحي المؤسسي وضمان استمرار وتطوير أداء أقسام مكافحة العدوى وتقديم الدعم الفني والاستشاري لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة. وتعتمد آلية متابعة مؤشرات التحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى عن طريق فريق متخصص بالإدارة العامة لمكافحة العدوى مع المديريات العامة والمحافظات والتجمعات الصحية، عبر قائمة تقييم مخصصة. وتكون مبنية على الاتفاقية المعتمدة لتوزيع المهام وإجراءات مكافحة العدوى خلال مرحلة التحول الصحي على جميع المستويات، والهادفة إلى توضيح مناطق الضعف وتحسينها. وكذا دعم نقاط القوة بالتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تجنب حدوث اضطراب في الأداء والوصول إلى المؤشر ١٠٠% من ضمان استمرار أداء البرامج خلال مرحلة التحول الصحي. وأوضح المؤشر العام للتحول الصحي بالمملكة، عدد التجمعات الصحية المعتمدة بالتحول الصحي، والتي بلغت ١٥ تجمعًا، تسعة منها تحتوي على مجلس تنفيذي فعال ما نسبته ٦٠%. بينما أوضح المؤشر عدد ممثلي إدارة مكافحة العدوى بالتجمعات تسعة أشخاص، ما نسبته ١٠٠%؛ أي أنه يوجد ممثل لمكافحة العدوى لكل تجمع صحي فعال يحتوي مجلسًا تنفيذيًا فعالًا.

تجمع مكة المكرمة الصحي الأول في المؤشر العام بأقسام مكافحة العدوى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-10 حقق تجمع مكة المكرمة الصحي المركز الأول في نتائج المؤشر العام للتحول الصحي في المملكة، بأقسام مكافحة العدوى، بنسبة بلغت ٩٤%.



وحل في المركز الثاني تجمع القصيم الصحي بـ٩١%، بينما تفاوتت نسب باقي تجمعات المناطق دون ذلك.



جاء ذلك حسب ما أظهرته نتائج المؤشر العام لمكافحة العدوى التي شملت تسعة تجمعات؛ وهي: التجمع الأول والثاني والثالث لمنطقة الرياض - المدينة المنورة - مكة المكرمة - حائل - الأحساء - الشرقية والقصيم.



وتسعى الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، لدعم عملية التحول الصحي بأقسام مكافحة العدوى بالمملكة، من خلال تنظيم وتوزيع مهام مكافحة العدوى في المديريات والتجمعات الصحية، بما يتلاءم مع مرحلة التحول الصحي المؤسسي وضمان استمرار وتطوير أداء أقسام مكافحة العدوى وتقديم الدعم الفني والاستشاري لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة.



وتعتمد آلية متابعة مؤشرات التحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى عن طريق فريق متخصص بالإدارة العامة لمكافحة العدوى مع المديريات العامة والمحافظات والتجمعات الصحية، عبر قائمة تقييم مخصصة.



وتكون مبنية على الاتفاقية المعتمدة لتوزيع المهام وإجراءات مكافحة العدوى خلال مرحلة التحول الصحي على جميع المستويات، والهادفة إلى توضيح مناطق الضعف وتحسينها.



وكذا دعم نقاط القوة بالتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تجنب حدوث اضطراب في الأداء والوصول إلى المؤشر ١٠٠% من ضمان استمرار أداء البرامج خلال مرحلة التحول الصحي.



وأوضح المؤشر العام للتحول الصحي بالمملكة، عدد التجمعات الصحية المعتمدة بالتحول الصحي، والتي بلغت ١٥ تجمعًا، تسعة منها تحتوي على مجلس تنفيذي فعال ما نسبته ٦٠%.



بينما أوضح المؤشر عدد ممثلي إدارة مكافحة العدوى بالتجمعات تسعة أشخاص، ما نسبته ١٠٠%؛ أي أنه يوجد ممثل لمكافحة العدوى لكل تجمع صحي فعال يحتوي مجلسًا تنفيذيًا فعالًا.



10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 05:01 PM

تجمع مكة المكرمة الصحي الأول في المؤشر العام بأقسام مكافحة العدوى شملت النتائج 9 تجمعات.. وحل "القصيم" ثانيًا





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حقق تجمع مكة المكرمة الصحي المركز الأول في نتائج المؤشر العام للتحول الصحي في المملكة، بأقسام مكافحة العدوى، بنسبة بلغت ٩٤%.



وحل في المركز الثاني تجمع القصيم الصحي بـ٩١%، بينما تفاوتت نسب باقي تجمعات المناطق دون ذلك.



جاء ذلك حسب ما أظهرته نتائج المؤشر العام لمكافحة العدوى التي شملت تسعة تجمعات؛ وهي: التجمع الأول والثاني والثالث لمنطقة الرياض - المدينة المنورة - مكة المكرمة - حائل - الأحساء - الشرقية والقصيم.



وتسعى الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، لدعم عملية التحول الصحي بأقسام مكافحة العدوى بالمملكة، من خلال تنظيم وتوزيع مهام مكافحة العدوى في المديريات والتجمعات الصحية، بما يتلاءم مع مرحلة التحول الصحي المؤسسي وضمان استمرار وتطوير أداء أقسام مكافحة العدوى وتقديم الدعم الفني والاستشاري لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة.



وتعتمد آلية متابعة مؤشرات التحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى عن طريق فريق متخصص بالإدارة العامة لمكافحة العدوى مع المديريات العامة والمحافظات والتجمعات الصحية، عبر قائمة تقييم مخصصة.



وتكون مبنية على الاتفاقية المعتمدة لتوزيع المهام وإجراءات مكافحة العدوى خلال مرحلة التحول الصحي على جميع المستويات، والهادفة إلى توضيح مناطق الضعف وتحسينها.



وكذا دعم نقاط القوة بالتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تجنب حدوث اضطراب في الأداء والوصول إلى المؤشر ١٠٠% من ضمان استمرار أداء البرامج خلال مرحلة التحول الصحي.



وأوضح المؤشر العام للتحول الصحي بالمملكة، عدد التجمعات الصحية المعتمدة بالتحول الصحي، والتي بلغت ١٥ تجمعًا، تسعة منها تحتوي على مجلس تنفيذي فعال ما نسبته ٦٠%.



بينما أوضح المؤشر عدد ممثلي إدارة مكافحة العدوى بالتجمعات تسعة أشخاص، ما نسبته ١٠٠%؛ أي أنه يوجد ممثل لمكافحة العدوى لكل تجمع صحي فعال يحتوي مجلسًا تنفيذيًا فعالًا.

