النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجمع مكة المكرمة الصحي الأول في المؤشر العام بأقسام مكافحة العدوى

شملت النتائج 9 تجمعات.. وحل "القصيم" ثانيًا

حقق تجمع مكة المكرمة الصحي المركز الأول في نتائج المؤشر العام للتحول الصحي في المملكة، بأقسام مكافحة العدوى، بنسبة بلغت ٩٤%.

وحل في المركز الثاني تجمع القصيم الصحي بـ٩١%، بينما تفاوتت نسب باقي تجمعات المناطق دون ذلك.

جاء ذلك حسب ما أظهرته نتائج المؤشر العام لمكافحة العدوى التي شملت تسعة تجمعات؛ وهي: التجمع الأول والثاني والثالث لمنطقة الرياض - المدينة المنورة - مكة المكرمة - حائل - الأحساء - الشرقية والقصيم.

وتسعى الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، لدعم عملية التحول الصحي بأقسام مكافحة العدوى بالمملكة، من خلال تنظيم وتوزيع مهام مكافحة العدوى في المديريات والتجمعات الصحية، بما يتلاءم مع مرحلة التحول الصحي المؤسسي وضمان استمرار وتطوير أداء أقسام مكافحة العدوى وتقديم الدعم الفني والاستشاري لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة.

وتعتمد آلية متابعة مؤشرات التحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى عن طريق فريق متخصص بالإدارة العامة لمكافحة العدوى مع المديريات العامة والمحافظات والتجمعات الصحية، عبر قائمة تقييم مخصصة.

وتكون مبنية على الاتفاقية المعتمدة لتوزيع المهام وإجراءات مكافحة العدوى خلال مرحلة التحول الصحي على جميع المستويات، والهادفة إلى توضيح مناطق الضعف وتحسينها.

وكذا دعم نقاط القوة بالتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تجنب حدوث اضطراب في الأداء والوصول إلى المؤشر ١٠٠% من ضمان استمرار أداء البرامج خلال مرحلة التحول الصحي.

وأوضح المؤشر العام للتحول الصحي بالمملكة، عدد التجمعات الصحية المعتمدة بالتحول الصحي، والتي بلغت ١٥ تجمعًا، تسعة منها تحتوي على مجلس تنفيذي فعال ما نسبته ٦٠%.

بينما أوضح المؤشر عدد ممثلي إدارة مكافحة العدوى بالتجمعات تسعة أشخاص، ما نسبته ١٠٠%؛ أي أنه يوجد ممثل لمكافحة العدوى لكل تجمع صحي فعال يحتوي مجلسًا تنفيذيًا فعالًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تجمع مكة المكرمة الصحي الأول في المؤشر العام بأقسام مكافحة العدوى
سبق

حقق تجمع مكة المكرمة الصحي المركز الأول في نتائج المؤشر العام للتحول الصحي في المملكة، بأقسام مكافحة العدوى، بنسبة بلغت ٩٤%.

وحل في المركز الثاني تجمع القصيم الصحي بـ٩١%، بينما تفاوتت نسب باقي تجمعات المناطق دون ذلك.

جاء ذلك حسب ما أظهرته نتائج المؤشر العام لمكافحة العدوى التي شملت تسعة تجمعات؛ وهي: التجمع الأول والثاني والثالث لمنطقة الرياض - المدينة المنورة - مكة المكرمة - حائل - الأحساء - الشرقية والقصيم.

وتسعى الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، لدعم عملية التحول الصحي بأقسام مكافحة العدوى بالمملكة، من خلال تنظيم وتوزيع مهام مكافحة العدوى في المديريات والتجمعات الصحية، بما يتلاءم مع مرحلة التحول الصحي المؤسسي وضمان استمرار وتطوير أداء أقسام مكافحة العدوى وتقديم الدعم الفني والاستشاري لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة.

وتعتمد آلية متابعة مؤشرات التحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى عن طريق فريق متخصص بالإدارة العامة لمكافحة العدوى مع المديريات العامة والمحافظات والتجمعات الصحية، عبر قائمة تقييم مخصصة.

وتكون مبنية على الاتفاقية المعتمدة لتوزيع المهام وإجراءات مكافحة العدوى خلال مرحلة التحول الصحي على جميع المستويات، والهادفة إلى توضيح مناطق الضعف وتحسينها.

وكذا دعم نقاط القوة بالتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تجنب حدوث اضطراب في الأداء والوصول إلى المؤشر ١٠٠% من ضمان استمرار أداء البرامج خلال مرحلة التحول الصحي.

وأوضح المؤشر العام للتحول الصحي بالمملكة، عدد التجمعات الصحية المعتمدة بالتحول الصحي، والتي بلغت ١٥ تجمعًا، تسعة منها تحتوي على مجلس تنفيذي فعال ما نسبته ٦٠%.

بينما أوضح المؤشر عدد ممثلي إدارة مكافحة العدوى بالتجمعات تسعة أشخاص، ما نسبته ١٠٠%؛ أي أنه يوجد ممثل لمكافحة العدوى لكل تجمع صحي فعال يحتوي مجلسًا تنفيذيًا فعالًا.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
05:01 PM

تجمع مكة المكرمة الصحي الأول في المؤشر العام بأقسام مكافحة العدوى

شملت النتائج 9 تجمعات.. وحل "القصيم" ثانيًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
135

حقق تجمع مكة المكرمة الصحي المركز الأول في نتائج المؤشر العام للتحول الصحي في المملكة، بأقسام مكافحة العدوى، بنسبة بلغت ٩٤%.

وحل في المركز الثاني تجمع القصيم الصحي بـ٩١%، بينما تفاوتت نسب باقي تجمعات المناطق دون ذلك.

جاء ذلك حسب ما أظهرته نتائج المؤشر العام لمكافحة العدوى التي شملت تسعة تجمعات؛ وهي: التجمع الأول والثاني والثالث لمنطقة الرياض - المدينة المنورة - مكة المكرمة - حائل - الأحساء - الشرقية والقصيم.

وتسعى الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، لدعم عملية التحول الصحي بأقسام مكافحة العدوى بالمملكة، من خلال تنظيم وتوزيع مهام مكافحة العدوى في المديريات والتجمعات الصحية، بما يتلاءم مع مرحلة التحول الصحي المؤسسي وضمان استمرار وتطوير أداء أقسام مكافحة العدوى وتقديم الدعم الفني والاستشاري لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة.

وتعتمد آلية متابعة مؤشرات التحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى عن طريق فريق متخصص بالإدارة العامة لمكافحة العدوى مع المديريات العامة والمحافظات والتجمعات الصحية، عبر قائمة تقييم مخصصة.

وتكون مبنية على الاتفاقية المعتمدة لتوزيع المهام وإجراءات مكافحة العدوى خلال مرحلة التحول الصحي على جميع المستويات، والهادفة إلى توضيح مناطق الضعف وتحسينها.

وكذا دعم نقاط القوة بالتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تجنب حدوث اضطراب في الأداء والوصول إلى المؤشر ١٠٠% من ضمان استمرار أداء البرامج خلال مرحلة التحول الصحي.

وأوضح المؤشر العام للتحول الصحي بالمملكة، عدد التجمعات الصحية المعتمدة بالتحول الصحي، والتي بلغت ١٥ تجمعًا، تسعة منها تحتوي على مجلس تنفيذي فعال ما نسبته ٦٠%.

بينما أوضح المؤشر عدد ممثلي إدارة مكافحة العدوى بالتجمعات تسعة أشخاص، ما نسبته ١٠٠%؛ أي أنه يوجد ممثل لمكافحة العدوى لكل تجمع صحي فعال يحتوي مجلسًا تنفيذيًا فعالًا.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,677
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,368
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,053
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,081

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة